Khoa học

Nga kỳ vọng sớm phát triển nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng

Nhà máy điện hạt nhân dự kiến sẽ được lắp ráp trên Mặt Trăng trong giai đoạn 2033-2035, với 3 modul trạm điện sẽ được đưa lên để phục vụ dự án.

Thùy Dung
Chủ tịch Viện Kurchatov của Nga, ông Mikhail Kovalchuk. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/3, Chủ tịch Viện Kurchatov của Nga, ông Mikhail Kovalchuk, cho biết nước này có thể sẽ phát triển một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng trong 5-7 năm tới, với công suất dự kiến tối thiểu 5KW nhằm phục vụ hạ tầng và các hoạt động nghiên cứu trong tương lai.

Tại cuộc họp với chính quyền vùng Leningrad, ông Kovalchuk đã trình bày các thiết kế tiềm năng cho nhà máy điện hạt nhân tương lai trên bề mặt Mặt Trăng.

Trước đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước (Rosatom) Alexei Likhachev cho biết nhà máy dự kiến sẽ có công suất tối thiểu 5KW với thời hạn hoạt động lên tới 10 năm.

Hiện Rosatom đang phối hợp với Viện Kurchatov và Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia Nga (Roscosmos) thiết kế nhà máy.

Theo ông Vasily Marfin, Giám đốc điều hành của nhà phát triển và sản xuất tàu thăm dò liên hành tinh không người lái NPO Lavochkin, nhà máy điện hạt nhân dự kiến sẽ được lắp ráp trên Mặt Trăng trong giai đoạn 2033-2035, với 3 modul trạm điện sẽ được đưa lên để phục vụ dự án.

Dự án này được xem là bước tiến trong nỗ lực phát triển hạ tầng phục vụ các chương trình thám hiểm Mặt Trăng lâu dài của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thám hiểm Mặt Trăng #nhà máy điện hạt nhân #Rosatom Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cần sớm thí điểm tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ

Vài sản mã hoá không chỉ là một sản phẩm tài chính mà còn có thể trở thành công cụ hỗ trợ giao dịch, định giá và chuyển giao công nghệ. Việc tích hợp tài sản số vào hệ sinh thái giao dịch công nghệ được kỳ vọng sẽ góp phần tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả thị trường và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.