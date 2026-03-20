Nga kỳ vọng sớm phát triển nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng

Ngày 19/3, Chủ tịch Viện Kurchatov của Nga, ông Mikhail Kovalchuk, cho biết nước này có thể sẽ phát triển một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng trong 5-7 năm tới, với công suất dự kiến tối thiểu 5KW nhằm phục vụ hạ tầng và các hoạt động nghiên cứu trong tương lai.

Tại cuộc họp với chính quyền vùng Leningrad, ông Kovalchuk đã trình bày các thiết kế tiềm năng cho nhà máy điện hạt nhân tương lai trên bề mặt Mặt Trăng.

Trước đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước (Rosatom) Alexei Likhachev cho biết nhà máy dự kiến sẽ có công suất tối thiểu 5KW với thời hạn hoạt động lên tới 10 năm.

Hiện Rosatom đang phối hợp với Viện Kurchatov và Tập đoàn Vũ trụ Quốc gia Nga (Roscosmos) thiết kế nhà máy.

Theo ông Vasily Marfin, Giám đốc điều hành của nhà phát triển và sản xuất tàu thăm dò liên hành tinh không người lái NPO Lavochkin, nhà máy điện hạt nhân dự kiến sẽ được lắp ráp trên Mặt Trăng trong giai đoạn 2033-2035, với 3 modul trạm điện sẽ được đưa lên để phục vụ dự án.

Dự án này được xem là bước tiến trong nỗ lực phát triển hạ tầng phục vụ các chương trình thám hiểm Mặt Trăng lâu dài của Nga./.

