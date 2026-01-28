Thúc đẩy triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

Việc đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ APEC cũng sẽ góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam.

Sáng 28/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang. Cùng đi có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh An Giang.

Kiểm tra, đôn đốc và tặng quà động viên các lực lượng đang thi công Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị đơn vị nhà thầu huy động lực lượng, thiết bị, máy móc và huy động thêm các nhà thầu phụ, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; song phải đảm bảo kỹ mỹ thuật, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, theo quy định, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Chỉ rõ yêu cầu xây dựng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo hướng hiện đại, xanh hoá, số hoá, tối ưu hoá hiệu quả khai thác, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Các bộ phận phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo dự án được triển khai “không lãng phí một ngày, không chậm trong một tuần và không mất cơ hội trong một tháng.”

Kiểm tra, tặng quà lực lượng đang thi công Đường tỉnh ĐT.975-đường kết nối trục động lực và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Chính phủ biểu dương chủ đầu tư, các nhà thầu đã tập trung giải phóng mặt bằng, thi công nền đường theo tiến độ; yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công theo điều kiện mặt bằng thực tế, bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án. Đặc biệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc nâng cao chất lượng và năng lực khai thác lâu dài của tuyến đường.

Sáng cùng ngày tại Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán-hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt do Sun Group làm chủ đầu tư.

Hai dự án được khởi công sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế,… chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe phục vụ sự kiện đối ngoại cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc được đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là một vinh dự lớn đối với Việt Nam và đối với đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nói riêng. Một trụ cột làm nên thành công của việc tổ chức thành công các Hội nghị APEC là hạ tầng chiến lược. Việc đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ APEC cũng sẽ góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.

Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các dự án phục vụ APEC; hoan nghênh Sun Group tham gia gánh vác triển khai các dự án lớn; các nhà thầu tham gia các dự án thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Tỉnh An Giang được giao triển khai thực hiện 21 công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC. Trong đó, cả 10/10 dự án thuộc nhóm dự án đầu tư công đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công; 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh đều đã lựa chọn xong nhà đầu tư theo đúng quy định. Nhiều dự án được triển khai đạt và vượt tiến độ, hứa hẹn kịp đưa vào khai thác phục vụ Hội nghị APEC.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhất trí với đề xuất và yêu cầu phải ngầm hóa bao gồm hạ tầng điện, viễn thông, cấp thoát nước; điều chỉnh quy mô các dự án hạ tầng giao thông, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc./.