Tập trung cao độ cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

Chiều 20/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang, rà soát, kiểm điểm tình hình triển khai các dự án chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027.

Phần lớn các dự án chậm tiến độ

Báo cáo của tỉnh An Giang cho thấy các dự án đầu tư công phục vụ APEC đã được bố trí nguồn vốn để thực hiện, với tổng kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 4.216 tỷ đồng/9 dự án, trong đó, vốn ngân sách trung ương là 2.751 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 1.465 tỷ đồng.

Đến ngày 5/8 đã giải ngân 533,3 tỷ đồng (đạt 12,65% kế hoạch), trong đó vốn ngân sách trung ương là 460,4 tỷ đồng (đạt 16,74% kế hoạch), vốn ngân sách địa phương là gần 72,9 tỷ đồng (đạt 4,97% kế hoạch).

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nêu lên tại cuộc họp.

Theo ông Mừng, về cơ cấu nguồn vốn và công tác lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 (tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 9.000 tỷ đồng), Tờ trình số 145/TTr-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) đề xuất theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOT) với cơ cấu nguồn vốn ngân sách Nhà nước 50% tương đương 4.500 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương chiếm 70% tương ứng 3.150 tỷ đồng, ngân sách địa phương chiếm 30% tương ứng 1.350 tỷ đồng), vốn nhà đầu tư 50% tương đương 4.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay theo tính toán sơ bộ thì với cơ cấu vốn này thời gian hoàn vốn cho dự án trên 48 năm nên không hiệu quả về kinh tế, cũng như ảnh hưởng đến tài sản sau khi hoàn thành hợp đồng và bàn giao cho Nhà nước, do đó rất khó để lựa chọn được nhà đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Tỉnh An Giang đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách Nhà nước 70% và nhà đầu tư 30%.

Về thực hiện thủ tục đầu tư dự án Đại lộ APEC (dự kiến tổng mức đầu tư 1.820 tỷ đồng), dự án phải thực hiện theo hình thức PPP, trình tự, thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư phải theo Luật PPP.

Tuy nhiên, khi thực hiện dự án tỉnh gặp khó khăn trong tìm kiếm nhà đầu tư do tuyến đường này không thể thu phí để hoàn trả cho nhà đầu tư nếu thực hiện theo quy định của pháp luật PPP.

Hiện tỉnh đang lập trình tự thủ tục thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công (100% bằng vốn ngân sách Nhà nước). Như vậy, việc thực hiện dự án theo trình tự pháp luật đầu tư công chưa hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 4 của Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác điều chỉnh các quy hoạch, ông Hồ Văn Mừng cho biết, do hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc đang trong thời gian lấy ý kiến Bộ Xây dựng, nên địa phương chưa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở phê duyệt dự án và triển khai các bước tiếp theo và tiến độ thực hiện dự án.

Theo Quyết định số 948/QĐ-TTg, có tổng cộng 21 danh mục dự án, trong đó, danh mục các dự án tái định cư bao gồm 4 dự án tái định cư, như vậy hiện nay tỉnh đang triển khai tổng cộng 24 dự án để phục vụ APEC 2027.

Trong đó, có 16/24 dự án phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, hiện nay 13/16 dự án chưa đủ cơ sở để thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án) do điều chỉnh Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã trao đổi cụ thể về các vấn đề An Giang nêu ra. Một số ý kiến bày tỏ lo lắng, cho rằng đây là các công trình hết sức quan trọng, phải hoàn thành để đáp ứng thời hạn cho Hội nghị APEC nhưng đến nay phần lớn các dự án đều chậm tiến độ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết đối với việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp triển khai bàn giao cho địa phương. Đồng tình với việc cần thiết điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn đầu tư đối với dự án Tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, song Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho rằng cần phải có tính toán cụ thể.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung đề nghị địa phương có lập luận cụ thể về tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn trên. Ông cũng đề nghị tỉnh bám sát tiến độ công việc, có vấn đề gì vướng mắc thì cử cán bộ làm việc với Bộ Tài chính để tháo gỡ ngay. Quy hoạch của địa phương, địa phương phải định hướng, kịp thời báo cáo, có thay đổi phải điều chỉnh ngay.

Cơ hội cho Phú Quốc bứt tốc, đột phá phát triển

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, triển khai các dự án để phục vụ Hội nghị APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, là một nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, quan trọng và cấp bách từ nay đến năm 2027, liên quan đến xây dựng hình ảnh quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng báo cáo tiến độ triển khai các dự án. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, các dự án không chỉ phục vụ cho APEC, mà nhân dịp này để quảng bá, xây dựng một điểm đến về nghỉ dưỡng của đặc khu Phú Quốc, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển, phục vụ lâu dài cho An Giang, cho Phú Quốc, cho tầm nhìn phát triển vài chục năm sau. Đây là cơ hội cho Phú Quốc bứt tốc, đột phá phát triển, văn minh, hiện đại.

“Tất cả các công việc phải hết sức khẩn trương, nỗ lực, phải bàn tiến, không được bàn lùi, thống nhất một ý chí, thẳng tiến,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Trung ương, đặc biệt là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội địa phương đề xuất đều được Chính phủ đồng ý, tinh thần là phục vụ cho APEC nhưng đáp ứng cho Phú Quốc trong lâu dài.

Đây là điều kiện vô cùng quý báu với Kiên Giang trước đây và bây giờ là An Giang, “không làm được là có lỗi, có khuyết điểm rất lớn với Đảng, vừa không đáp ứng yêu cầu của Trung ương đã chọn Phú Quốc để tổ chức Hội nghị APEC – một sự kiện rất lớn, vừa đánh mất cơ hội cho Phú Quốc”.

“Sau gần 2 tháng kể từ lần kiểm tra tại hiện trường và họp triển khai các dự án (ngày 28/6), đến nay tình hình thực hiện của các cơ quan và An Giang thực tế còn quá chậm”, Phó Thủ tướng lo ngại khi thời gian hạn chót đã cố định, không thể thay đổi mà nhiều việc vẫn chưa thể thực hiện.

Phó Thủ tướng chỉ rõ như Trung tâm Hội nghị APEC phải triển khai nhiều việc nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình xây dựng hồ sơ, chưa lựa chọn được chủ đầu tư.

Đề nghị phải quán triệt chủ trương về thực hiện các dự án phục vụ APEC là hết sức quan trọng và cấp bách, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tập trung cao độ, triển khai nhanh, chất lượng, phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước từ 3-6 tháng theo tiến độ đã chốt để có thời gian vận hành thử. Làm sao có công trình đẹp, ấn tượng để giới thiệu bạn bè quốc tế và quảng bá cho Phú Quốc phát triển trong thời gian tới.

Các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, 1 tháng 1 lần. Văn phòng Chính phủ sau khi nhận được báo cáo của bộ, ngành, địa phương tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng, đồng thời sắp xếp, bố trí lịch để Phó Thủ tướng kiểm tra hiện trường từ 2-3 tháng/lần để nắm bắt, giải quyết vướng mắc, đôn đốc tiến độ, động viên nhà đầu tư, nhà thầu, địa phương.

Các cơ quan, nhất là tỉnh An Giang, phải rút kinh nghiệm trong công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ được giao, quán triệt tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện,” triển khai các dự án một cách nhanh nhất, chất lượng nhất, muốn vậy phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Tỉnh phải đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

“Chúng ta làm việc vì cái chung, không có lợi ích nhóm, tiêu cực, phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, và phải làm nhanh. Các cơ quan phải phối hợp có ý kiến nhanh để công việc chạy,” Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương; yêu cầu tỉnh An Giang khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt các quy hoạch, thiết kế, quyết định các nội dung như giao khoán đất rừng, giá dịch vụ xử lý nước thải, rác thải.

Dự án nào đủ thủ tục là khởi công, xong đến đâu khởi công đến đó, tất cả các dự án phải khởi công trong tháng 9/2025.

Với nhóm dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư, phải khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành thủ tục để khởi công, chậm nhất cuối tháng 9/2025. Với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư phải khẩn trương triển khai thủ tục cần thiết, sớm tổ chức thi công ngay trong năm 2025./.

Tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 An Giang đẩy nhanh các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, đảm bảo tiến độ, nâng cao hạ tầng, phát triển đô thị và thu hút du lịch quốc tế.