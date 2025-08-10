APEC kêu gọi nỗ lực an ninh lương thực toàn cầu vì tương lai bền vững

Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/8, các nền kinh tế thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã thông qua tuyên bố chung kêu gọi các nỗ lực nhằm củng cố an ninh lương thực của khu vực vì sự thịnh vượng chung.

Tuyên bố được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng An ninh Lương thực APEC 2025 diễn ra trong 2 ngày tại thành phố Incheon, cách Seoul khoảng 40km về phía Tây.

Theo tuyên bố, các bộ trưởng khẳng định cam kết thúc đẩy sự hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên APEC và tăng cường đoàn kết để thúc đẩy an ninh lương thực thông qua các hệ thống nông nghiệp-thực phẩm năng suất, bền vững, kiên cường và đổi mới "vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.”

Các đại biểu cũng tái khẳng định cam kết đối với lộ trình của APEC nhằm củng cố an ninh lương thực khu vực vào năm 2030 và tạo dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương tự cường và hòa bình vào năm 2040.

Theo tuyên bố, để ứng phó với những mối lo ngại, các nền kinh tế APEC nhấn mạnh cần thúc đẩy các hệ thống lương thực bền vững và có khả năng thích ứng tốt hơn bằng cách tận dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên nông nghiệp và thực hiện các chính sách cũng như cách tiếp cận giúp tăng năng suất nông nghiệp bền vững.

Các bộ trưởng cũng kêu gọi áp dụng các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, như trí tuệ nhân tạo (AI), vào các lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp để tăng tính bền vững của chuỗi cung ứng, đồng thời công nhận vai trò quan trọng của thương mại đối với việc đảm bảo an ninh lương thực.

Hội nghị Bộ trưởng An ninh lương thực APEC diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, bà Song Mi Ryung, với chủ đề thúc đẩy đổi mới trong các hệ thống nông nghiệp-thực phẩm vì thịnh vượng chung.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh lương thực, như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, gián đoạn chuỗi cung ứng và nghèo đói tại một số khu vực. Những vấn đề này có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng giá lương thực tăng cao, tăng nguy cơ mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Song đã có các cuộc hội đàm song phương với những người đồng cấp Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Malaysia để thảo luận về các cách thức thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc./.

