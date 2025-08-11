Tỉnh An Giang tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027, nhằm bảo đảm tiến độ thi công các công trình hoàn thành sớm từ 3-6 tháng trước khi diễn ra hội nghị.

21 dự án đang được triển khai theo Quyết định 948/QĐ-TTg trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc, gồm: 10 dự án đầu tư công và 11 dự án đầu tư ngoài ngân sách theo phương thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh.

Các dự án đầu tư công đã được bố trí vốn ngân sách địa phương hơn 1.465 tỷ đồng.

Tỉnh đề nghị Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách trung ương thực hiện các dự án khoảng 9.172,3 tỷ đồng; trong đó, dự kiến năm 2025 bố trí 2.751,71 tỷ đồng, năm 2026 bố trí 4.577,083 tỷ đồng, năm 2027 bố trí 1.843,573 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025 về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn thu ngân sách trung ương năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Trong số đó, giao tỉnh An Giang 2.751 tỷ đồng thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Như vậy, đối với nguồn vốn thực hiện kế hoạch năm 2025 đã đảm bảo theo dự kiến nhu cầu tiến độ của các chủ đầu tư đề xuất.

Đối với dự án đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành lệnh khẩn cấp 9/10 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án sử dụng vốn đầu tư công, gồm: Xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng, đường tỉnh ĐT.975, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, đại lộ APEC, đầu tư hạ tầng kỹ thuật chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Đặc khu Phú Quốc, khu tái định cư An Thới, khu tái định cư Hồ Suối Lớn, khu tái định cư Hàm Ninh.

Còn lại dự án tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 chưa thực hiện, do tỉnh đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét cho thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án này.

Ngoài ra, các chủ đầu tư, các sở, ban ngành tỉnh đang khẩn trương cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch, lựa chọn nhà thầu thực hiện các công tác tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp đến, đối với 11 dự án đầu tư ngoài ngân sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 3/11 dự án, gồm: Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ, khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, với tổng vốn đầu tư 3 dự án đó khoảng 92.000 tỷ đồng.

Đối với 8/11 dự án còn lại, tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc triển khai lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt 7/8 dự án, gồm: 5 dự án xử lý nước thải, rác thải và 2 dự án cấp nước; Sở Xây dựng dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất bổ sung thêm 2 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, với tổng mức đầu tư dự kiến 16.750 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án đường bộ ven biển phía Đông đảo Phú Quốc, chiều dài khoảng 44 km, chiều rộng 60m, vốn đầu tư 14.100 tỷ đồng; đường bộ ven biển kết nối cảng An Thới, chiều dài 2,7km, chiều rộng từ 30-60m, vốn đầu tư 2.650 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo các sở, ngành, đặc khu Phú Quốc, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền).

Trong quá trình thực hiện các dự án phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc, rà soát các quy định của pháp luật, thực hiện nhanh, chặt chẽ, nhất là quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Các dự án đầu tư kinh doanh, phải thực hiện đấu thầu, lựa chọn theo tiêu chí, đảm bảo công khai, minh bạch, nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực, chuyên môn sâu. Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhanh việc cung cấp phần mềm phục vụ báo cáo tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027.

Việc xây dựng các dự án phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc không chỉ là bước chuẩn bị cho một sự kiện quốc tế quan trọng của đất nước, mà còn mang lại nhiều tác động tích cực và ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đảo ngọc.

Cụ thể, phát triển hạ tầng hiện đại với việc mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc lên công suất 20 triệu khách/năm, xây dựng tuyến tàu điện đô thị, đại lộ APEC và các tuyến đường kết nối trọng điểm, hình thành các khu đô thị hỗn hợp, trung tâm hội nghị, bệnh viện quốc tế, tạo nền tảng cho đô thị thông minh và du lịch chất lượng cao.

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh Hội nghị APEC 2027 giúp Đặc khu Phú Quốc tăng cường vị thế quốc tế, trở thành trung tâm giao thương, du lịch và sự kiện quốc tế của đất nước, kích thích kinh tế-xã hội phát triển.

Việc chuẩn bị cho APEC 2027 là cú hích để Phú Quốc chuyển mình từ một điểm đến du lịch sang một trung tâm kinh tế-văn hóa-giao thương quốc tế, phát triển đảo ngọc trở thành đô thị thông minh, du lịch cao cấp, phát triển bền vững./.

Thủ tướng: Việt Nam sẽ tổ chức Năm APEC 2027 thành công hơn 2 lần đăng cai trước Phát biểu tại Lễ công bố thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đăng cai Năm APEC 2027 là vinh dự lớn lao và là trọng trách quốc tế đáng tự hào của Việt Nam.