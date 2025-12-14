Lần đầu tiên trong hơn 150 năm: Hải Phòng đón TEU thứ 2 triệu

Ngày 14/12, tại bến cảng container số 3 và 4 thuộc Cảng quốc tế Hải Phòng Cảng Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức lễ đón TEU thứ 2 triệu thông qua Cảng Hải Phòng trong năm 2025.

Đây là lần đầu tiên trong quá trình hình thành và phát triển hơn 150 năm, Cảng Hải Phòng đạt được cột mốc đặc biệt ý nghĩa này.

Đây cũng là lần đầu tiên, một cảng biển tại phía Bắc Việt Nam đạt sản lượng trên 2 triệu TEU container.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng Nguyễn Tường Anh khẳng định: "TEU thứ 2 triệu hôm nay không chỉ là một cột mốc về sản lượng, mà còn là biểu tượng của sự trưởng thành, hội nhập quốc tế sâu rộng và khát vọng vươn lên của Cảng Hải Phòng trong giai đoạn mới.”

Năm 2026 và những năm tiếp theo, Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục nắm bắt các cơ hội đầu tư, phát triển thêm các bến cảng tại Lạch Huyện và Nam Đồ Sơn; mở rộng hệ thống logistics hiện đại tại khu phi thuế quan Xuân Cầu-Lạch Huyện, khu công nghiệp Bạch Đằng; tăng cường ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và các giải pháp phát triển cảng xanh-cảng thông minh.

Trong những năm qua, Cảng Hải Phòng không ngừng kiên định triển khai chiến lược đầu tư mở rộng năng lực cảng biển theo hướng hiện đại và bền vững.

Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất là việc xây dựng và đưa vào khai thác hai bến container số 3 và 4 tại Cảng Lạch Huyện từ đầu năm 2025, mở ra bước ngoặt quan trọng giúp Cảng Hải Phòng nâng cao năng lực tiếp nhận tàu lớn, tăng năng suất khai thác và mở rộng quy mô dịch vụ.

Đây chính là nền tảng góp phần trực tiếp đưa sản lượng container của toàn hệ thống vượt mốc 2 triệu TEU.

Song song với đầu tư hạ tầng mới, Cảng Hải Phòng đã đồng bộ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống công nghệ tại các Cảng Hoàng Diệu-Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ, Cảng Đình Vũ và Cảng quốc tế TIL Hải Phòng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, điều hành khai thác; chuẩn hóa quy trình vận hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong toàn hệ thống đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Cảng Hải Phòng nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian giải phóng tàu, tối ưu chi phí logistics và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với đó, Cảng Hải Phòng luôn chú trọng đổi mới quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao văn hóa doanh nghiệp.

"Những giải pháp này đã giúp chúng tôi thu hút thêm nhiều tuyến dịch vụ mới, duy trì ổn định các khách hàng truyền thống và mở rộng mạng lưới khách hàng, qua đó củng cố vị thế của Cảng Hải Phòng với vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ," ông Nguyễn Tường Anh nói.

Vận chuyển TEU thứ 2 triệu vào khu vực kho bãi. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Bùi Nguyên Khôi nhận định TEU thứ 2 triệu thông qua Cảng Hải Phòng trong năm 2025 không chỉ thể hiện năng lực khai thác và sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, mà còn thể hiện vai trò ngày càng lớn của cảng trong chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế; sự tin tưởng của các hãng tàu, doanh nghiệp logistics và cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng đối với Cảng Hải Phòng; tính hiệu quả của các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực hạ tầng và dịch vụ hàng hải.

Ông Bùi Nguyên Khôi cho biết Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tham mưu các giải pháp chính sách trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải và kinh doanh khai thác cảng biển; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng số hoá minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý; tham gia phối hợp với Bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển hạ tầng cảng biển, luồng hàng hải, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải; đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới, sáng tạo và mở rộng quy mô khai thác./.

