Cảng Hải Phòng đón chuyến tàu thử nghiệm đầu tiên tuyến dịch vụ mới

Ngày 25/11, tại cầu cảng số 3 cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng (HTIT), Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phối hợp cùng Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ (Beibu Group) tổ chức Lễ đón chuyến tàu thử nghiệm đầu tiên của tuyến dịch vụ mới kết nối giữa Cảng Bắc Hải Quảng Tây (Trung Quốc)-Hải Phòng-Mỹ.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác thương mại và vận tải biển Việt-Trung, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài giữa tỉnh Quảng Tây và thành phố Hải Phòng cũng như giữa tập đoàn cảng Vịnh Bắc Bộ-VIMC-Cảng Hải Phòng trong việc phát triển các tuyến dịch vụ hàng hải chiến lược.

Đây cũng là tuyến dịch vụ thứ hai của Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ kết nối với Cảng Hải Phòng, sau tuyến mở đầu vào đầu năm 2025, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác logistics và vận tải biển giữa Quảng Tây-Beibu-VIMC-Cảng Hải Phòng.

Theo ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, nhờ vị trí địa lý thuận lợi, chỉ cách Cảng Vịnh Bắc Bộ nửa ngày hải trình, Cảng Hải Phòng trở thành điểm trung chuyển lý tưởng cho hàng hóa từ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam và xa hơn là các tuyến xuyên Thái Bình Dương.

Tuyến vận tải mới có hành trình Quảng Tây-Hải Phòng-Mỹ, trong đó Cảng Vịnh Bắc Bộ đảm nhận khâu gom hàng pháo hoa xuất khẩu từ Quảng Tây, Cảng Hải Phòng là điểm trung chuyển và cửa ngõ kết nối các tuyến xa đi châu Âu, châu Mỹ.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu pháo hoa lớn nhất thế giới, chiếm tới 90% sản lượng toàn cầu; trong đó, chỉ có hai cảng được cấp phép xử lý mặt hàng đặc thù này, và Cảng Vịnh Bắc Bộ (Beibu Gulf Port) giữ vai trò trung tâm của khu vực Quảng Tây.

Theo kế hoạch, sau chuyến tàu thử nghiệm đầu tiên này, các bên sẽ đánh giá hiệu quả vận hành và nhu cầu thị trường, từ đó thúc đẩy việc mở tuyến thường kỳ chính thức.

Sự thành công của tuyến dịch vụ mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương giữa Quảng Tây-Việt Nam, đồng thời tăng khả năng trung chuyển hàng hóa qua Cảng Hải Phòng đến các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu.

Sự kiện khai trương tuyến dịch vụ mới của Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ không chỉ là dấu mốc trong hợp tác hàng hải giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà còn mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp logistics khu vực, khẳng định vai trò của Cảng Hải Phòng là trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, cửa ngõ kết nối khu vực Đông Á với thế giới.

Cảng Hải Phòng luôn sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác quốc tế trong việc mở rộng mạng lưới dịch vụ, phát huy tối đa vai trò cửa ngõ biển phía Bắc Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực và kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường đánh giá cao sự ủng hộ của Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, sự nỗ lực và hợp tác chặt chẽ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ và các đơn vị liên quan của Việt Nam và Trung Quốc trong quá trình trao đổi, thúc đẩy hình thành tuyến vận tải mới giữa Cảng Hải Phòng và Vịnh Bắc Bộ, góp phần tăng cường lưu thông thương mại, thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực, giảm chi phí cho doanh nghiệp và quan trọng hơn cả, là tạo nên một tuyến vận tải biển an toàn, hiệu quả và bền vững giữa hai bên.

Ông Hoàng Minh Cường nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố Hải Phòng luôn coi trọng, khuyến khích hợp tác song phương hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển. Trong nhiều năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cảng biển hiện đại cùng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ các tuyến vận tải kết nối khu vực. Tuyến vận tải mới này chính là minh chứng sinh động cho những nỗ lực hợp tác thiết thực đó.

Hải Phòng, với vai trò cửa ngõ ra biển của các địa phương phía Bắc Việt Nam, đã phát triển mạnh mẽ thành một trung tâm cảng biển chiến lược. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng Hải Phòng trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt 162,73 triệu tấn, tăng tới 11,67% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2024, lượng container thông qua cảng Hải Phòng đạt khoảng 7,1 triệu TEU container, đưa cảng Hải Phòng xếp thứ 30 toàn cầu về lượng container.../.

