Chính trị

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, chiều 28/1/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng bức trướng mừng thọ nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng bức trướng mừng thọ nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-gap-mat-nguyen-lanh-dao-quoc-hoi-qua-cac-thoi-ky-8556481-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng bức trướng mừng thọ nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-gap-mat-nguyen-lanh-dao-quoc-hoi-qua-cac-thoi-ky-8556481-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng bức trướng mừng thọ nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-gap-mat-nguyen-lanh-dao-quoc-hoi-qua-cac-thoi-ky-8556487-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao bức trướng mừng thọ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-gap-mat-nguyen-lanh-dao-quoc-hoi-qua-cac-thoi-ky-8556487-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng bức trướng mừng thọ nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-gap-mat-nguyen-lanh-dao-quoc-hoi-qua-cac-thoi-ky-8556481-4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng bức trướng mừng thọ nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-gap-mat-nguyen-lanh-dao-quoc-hoi-qua-cac-thoi-ky-8556481-3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng bức trướng mừng thọ nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #nguyên lãnh đạo Quốc hội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có chức năng tham mưu với đảng ủy, chỉ huy cấp trên; đảng ủy, chính quyền địa phương cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân

Là cán bộ người dân tộc thiểu số tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Hàm Thuận, bà Thông Thị Trăng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng lớn của Đại hội XIV.