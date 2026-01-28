Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ

Thời gian chuẩn bị cho Hội nghị APEC không còn nhiều, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để công việc đạt mục tiêu về tiến độ, chất lượng.