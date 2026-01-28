Chủ tịch Quốc hội tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tưởng nhớ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi lời tri ân sâu sắc nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và đón Tết cổ truyền.
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, chiều 28/1/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ một số nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Chiều 28/1/2026, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027.
Chiều 28/1/2026, tại Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Trong chuyến thăm, làm việc tại Cao Bằng, sáng 28/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.
Với truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, với niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân, Tổng Bí thư tin tưởng Cao Bằng sẽ cùng cả nước bước đi vững chắc trên con đường phát triển.
Sáng 28/1, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.
Nghị định 44/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP về nguyên tắc giao khu vực biển; các trường hợp từ chối giao khu vực biển vừa được Chính phủ ban hành.
Thời gian chuẩn bị cho Hội nghị APEC không còn nhiều, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để công việc đạt mục tiêu về tiến độ, chất lượng.
Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá toàn diện về chặng đường hợp tác song phương, những bước tiến nổi bật thời gian qua cũng như triển vọng hợp tác trong thời gian tới.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo kết quả thành công của Đại hội XIV, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và hướng tới phát triển đất nước bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò chiến lược của Cao Bằng trong quốc phòng, đối ngoại, và định hướng phát triển dựa trên truyền thống và vị thế đặc thù.
Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có chức năng tham mưu với đảng ủy, chỉ huy cấp trên; đảng ủy, chính quyền địa phương cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng ở địa phương.
Chính phủ tăng mức hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng và mở rộng phạm vi, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.
Báo Sự thật (Pravda), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, cho rằng Nga và Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương.
Máy bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.
Sáng 28/1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc (An Giang).
Là cán bộ người dân tộc thiểu số tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Hàm Thuận, bà Thông Thị Trăng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng lớn của Đại hội XIV.
Chiều 27/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Chiều 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với những biến động phức tạp, Việt Nam nổi lên như một hình mẫu về sự ổn định và khả năng thích ứng linh hoạt.
Ngày 27/1, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và đoàn cấp cao về nước, thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ.
Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU, hướng tới hòa bình, thịnh vượng và bền vững chung.
Chính phủ đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và đảm bảo ổn định năm 2026.
Đại hội XIV của Đảng xác lập sự đoàn kết, mục tiêu tăng trưởng cao và chiến lược phát triển bền vững đến 2045, mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam.
Việt Nam đánh giá cao vai trò bổ trợ lẫn nhau của các tổ chức, cơ quan như IPU, INTERPOL và UNODC, từ hỗ trợ lập pháp, hợp tác thực thi pháp luật đến điều phối quốc tế và xây dựng năng lực.
Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng).
Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành có biện pháp kiểm soát chặt số tàu bị rút giấy phép khai thác do không đủ điều kiện; quy định rõ trách nhiệm đến Chủ tịch UBND xã, trưởng Công an xã...
Nghị quyết 68-NQ/TW được doanh nghiệp đón nhận vì có nhiều giải pháp mang tính toàn diện, đột phá để kích hoạt nguồn lực tư nhân phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các dự án hạ tầng quan trọng.