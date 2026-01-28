Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng trường nội trú vùng biên gắn với giáo dục toàn diện

Dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú Trường Hà, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi học sinh sẽ là một "cột mốc sống" về văn hóa, tri thức và lòng yêu nước trên mảnh đất biên giới thiêng liêng này.

Tiếp tục chương trình công tác tại Cao Bằng, chiều 28/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trường Hà, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp tại đây thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới, thu hẹp khoảng cách vùng miền, góp phần củng cố quốc phòng-an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên cương Tổ quốc.

Tổng Bí thư lưu ý xây dựng nhà trường phải gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, đạo đức và ý thức kỷ luật cho các em học sinh.

Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học, mà phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp của các cháu; cần bảo đảm tốt nhất điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm, để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình.

Tổng Bí thư mong muốn các cháu học sinh Trường Hà không chỉ học để thoát nghèo, mà phải học với khát vọng vươn lên, làm giàu cho bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương cội nguồn Pác Bó ngày càng giàu đẹp. Mỗi cháu hãy là một "cột mốc sống" về văn hóa, tri thức và lòng yêu nước trên chính mảnh đất biên giới thiêng liêng này./.