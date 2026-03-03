Lịch thi đấu của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại giải châu Á 2026

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào vòng chung kết châu Á 2026 (AFC Women's Asian Cup 2026) với mục tiêu cạnh tranh vé dự World Cup 2027.

Tại giải đấu tổ chức ở Australia, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa.

Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên sẽ bắt đầu hành trình trận đấu với Đội tuyển Ấn Độ vào lúc 18g ngày 4/3 (theo giờ Việt Nam).

Sau đó ba ngày, các cô gái của chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 2 với Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 12 giờ ngày 7/3.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Đội tuyển Nhật Bản vào lúc 16 giờ ngày 10/3.

Tại bảng đấu này, Nhật Bản là đội được đánh giá rất cao và đội bóng này gần như chắc chắn sẽ đứng đầu bảng C.

Như vậy, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh tấm vé trực tiếp vào vòng đấu tiếp theo với hai đối thủ Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam được đánh giá cao hơn và nếu duy trì phong độ tốt đội bóng của ông Mai Đức Chung hoàn toàn có thể giành vị trí nhì bảng.

Để chuẩn bị cho giải đấu, Đội tuyển Việt Nam đã hội quân từ ngày 15/1 nhằm chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này.

Trong quá trình tập huấn, từ ngày 7/2 đến 14/2, đội tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn tại Trung Quốc với hai trận giao hữu chất lượng trước đội tuyển nữ Trung Quốc, qua đó rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và nâng cao sự gắn kết trong lối chơi.

Với hơn một tháng tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, thể lực cũng như chiến thuật, toàn đội đã sẵn sàng bước vào giải đấu quan trọng đầu tiên của năm 2026 với quyết tâm cao nhất.

Lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại giải châu Á 2026.

Trong những ngày qua, Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những có buổi tập tại Australia nhằm hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Đội tuyển nữ Ấn Độ.

Ở buổi tập ngày 2/3, toàn đội đang duy trì tinh thần hưng phấn, nền tảng thể lực ổn định và sự tập trung cao độ trước thềm giải đấu châu lục. Đội tiếp tục duy trì khung giờ tập 18 giờ để làm quen với thời điểm thi đấu chính thức của trận mở màn.

Tại buổi tập, tiền vệ Bích Thùy cho biết: "Toàn đội đã sẵn sàng và rất hưng phấn để bước vào giải đấu."

Tại giải đấu này, Đội tuyển nữ Việt Nam trước tiên đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng tại Asian Cup nữ 2026 và hướng đến mục tiêu tham dự World Cup.

Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026 cũng là giải đấu để xác định các đội tham dự vòng chung World Cup nữ 2027. Châu Á sẽ có 6 suất trực tiếp cùng 2 đội tham dự play-off liên lục địa.

Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026 có sự tham dự của 12 đội tuyển gồm chủ nhà Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan, Ấn Độ và Bangladesh.

12 đội bóng được chia vào 3 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết./.

