Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lập hàng loạt cột mốc tại giải Đông Nam Á

Những chiến thắng ấn tượng không chỉ giúp Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam giành vị trí nhất bảng mà còn lập nên hàng loạt cột mốc đáng nhớ tại đấu trường Đông Nam Á.

Tại giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025), Đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng cả ba trận ở bảng A, trong đó có chiến thắng trước kình địch Thái Lan.

Cụ thể, "các nữ chiến binh Sao vàng" đã lần lượt vượt qua Campuchia 6-0, Indonesia 7-0 và Thái Lan 1-0.

Kết quả này giúp đoàn quân Huấn luyện viên Mai Đức Chung khép lại vòng bảng với vị trí nhất bảng A - giành 9 điểm - ghi được 14 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Không chỉ vậy, Đội bóng nữ Việt Nam còn lập nên nhiều cột mốc đáng nhớ trong lịch sử giải Bóng đá nữ Đông Nam Á.

AFF Cup 2025 là lần thứ 6 liên tiếp Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại vòng bảng bằng ngôi đầu (vào các năm 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 và 2025).

Trước đó, các nữ cầu thủ của chúng ta cũng từng 4 lần liên tiếp có được vị trí này vào các năm 2007, 2008, 2011 và 2012.

Đáng chú ý, trong 6 kỳ AFF Cup liên tiếp đứng vị trí nhất bảng, Đội tuyển nữ Việt Nam có lần thứ ba liên tiếp không phải nhận bàn thua nào tại vòng bảng.

Ở giải đấu gần nhất, Đội tuyển nữ Việt Nam ghi đến 18 bàn thắng, còn năm 2019 ghi nhiều hơn với 21 bàn.

Hai cột mốc đáng nhớ của Đội tuyển nữ Việt Nam tại giải Đông Nam Á chắc chắn sẽ khó có đội bóng nào san lấp trong tương lai gần.

Thành tích ấn tượng này chắc chắn sẽ là động lực rất lớn để thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung tự tin hướng đến bán kết và xa hơn là san bằng thành tích vô địch của Thái Lan.

Khán giả đến sân cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Ở giải đấu này, Đội tuyển Việt Nam đang có ba lần đăng quang (2006, 2012, 2019), chỉ kém Thái Lan đúng 1 lần vô địch. Kỷ lục này sẽ được cân bằng nếu chúng ta lên ngôi ở giải đấu năm nay.

Cùng với Đội tuyển Việt Nam, bóng đá Đông Nam Á cũng chứng kiến kỷ lục về số cổ động viên đến sân theo dõi một trận đấu của phái đẹp.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Thái Lan tối 12/8 lập kỷ lục về số lượng khán giả khi có đến 25.000 cổ động viên đến sân Lạch Tray để cổ vũ.

Trong quá khứ, sân Lạch Tray cũng ghi nhận kỷ lục về số lượng khán giả đến sân theo dõi một trận bóng đá nữ của khu vực. Đó là trận chung kết SEA Games 22 năm 2003, khi Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Myanmar để tranh tấm huy chương Vàng.

Áp dụng công nghệ VAR ở bán kết và chung kết

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài - VAR tại các trận bán kết và chung kết của Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Đây là lần đầu tiên VAR được sử dụng ở một giải đấu bóng đá nữ cấp khu vực Đông Nam Á.

Việc triển khai VAR nhằm nâng cao tính công bằng, minh bạch và hỗ trợ trọng tài đưa ra các quyết định chính xác hơn trong những tình huống then chốt. Việc đưa VAR vào giải đấu được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và hình ảnh bóng đá nữ Đông Nam Á.

Những tình huống tranh cãi như bàn thắng việt vị, phạt đền hay thẻ đỏ giờ đây sẽ được hỗ trợ xác minh bằng hình ảnh, giảm thiểu tối đa sai sót. Điều này giúp các cầu thủ yên tâm hơn, đồng thời buộc họ phải thi đấu tập trung, tránh những va chạm hoặc tiểu xảo dễ bị phát hiện.

Tại vòng bán kết AFF Cup nữ 2025, đội chủ nhà Việt Nam sẽ đối đầu U23 Australia, trong khi Myanmar chạm trán Thái Lan.

U23 Australia sẽ là đối thủ của Đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết AFF Cup nữ 2025. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo lịch thi đấu, trận bán kết giữa Đội tuyển Việt Nam và U23 nữ Australia sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 16/8, trong khi trận Myanmar-Thái Lan diễn ra vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Theo kế hoạch, hai trận bán kết, trận tranh hạng và trận chung kết AFF Cup 2025 sẽ cùng diễn ra trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng)./.

AFF Cup nữ: Đương kim vô địch bị loại, Việt Nam gặp Australia ở bán kết Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển nữ U23 Australia ở bán kết để tranh tấm vé vào chung kết giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ).