Giá vé xem Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu bán kết AFF Cup chỉ từ 100.000 đồng

Sau khi xác định được các cặp đấu ở vòng bán kết Giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á (AFF Cup Nữ) 2025, Ban Tổ chức Giải đã chính thức công bố kế hoạch bán vé cho các trận đấu diễn ra trên Sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

Cụ thể, vé xem trận đấu Đội tuyển Nữ Việt Nam gặp Đội tuyển U23 Nữ Australia và trận đấu Đội tuyển Nữ Myanmar gặp Đội tuyển Nữ Thái Lan đều sẽ được phát hành với 2 mệnh giá: 100.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé.

Thời gian mở bán vé bắt đầu từ 9 giờ hôm nay ngày 14/8/2025. Bên cạnh hình thức mua trực tiếp, người hâm mộ có thể mua vé trực tuyến tại website: https://datve.cahnfc.com/, hoặc quét mã QRCode.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, Ban Tổ chức Giải cũng lưu ý người hâm mộ cần có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua; không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hoặc các vật dụng tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

Ban Tổ chức AFF Cup Nữ 2025 có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Thông tin bán vé Giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025. (Ảnh: VFF)

Ở vòng bán kết, Đội tuyển Nữ Myanmar sẽ đối đầu Đội tuyển Nữ Thái Lan vào lúc 16 giờ ngày 16/8; vào lúc 20 giờ cùng ngày, chủ nhà Việt Nam sẽ chạm trán Đội tuyển U23 Nữ Australia./.

