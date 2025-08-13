AFF Cup nữ 2025: Xác định đối thủ của Đội tuyển Việt Nam ở bán kết

Vòng bảng giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025) sẽ chính thức khép lại sau lượt cuối bảng B diễn ra vào tối nay (13/8).

Ở lượt cuối, đương kim vô địch Philippines sẽ đối đầu Đội tuyển nữ Myanmar, trong khi U23 Australia chạm trán Timor Leste.

Kết quả ở lượt cuối sẽ xác định hai đội bóng đại diện bảng B giành quyền đi tiếp, cũng như đối thủ mà Đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bán kết.

Myanmar (6 điểm), Philippines và U23 Australia (cùng có 3 điểm) đều đang là những đối thủ tiềm tàng của thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức.

Cục diện bảng B đang có khá căng thẳng khi cả Myanmar, Philippines và U23 Australia đều có cơ hội đi tiếp và đều có nguy cơ bị loại.

U23 Myanmar đang là đội nắm lợi thế lớn nhất và họ chỉ cần hòa trước Philippines là sẽ tiếp với ngôi nhất bảng mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại.

Philippines buộc phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này mới có cơ hội để vào bán kết cũng như tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Điều này khiến cho cuộc so tài giữa hai đội bóng hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và kịch tính.

U23 Australia dễ thở hơn hai đối thủ của mình khi chỉ phải gặp Timor Leste đã sớm bị loại. Tuy nhiên, U23 Australia cần phải giành chiến thắng đậm để cạnh tranh trong trường hợp phải tính đến chỉ số phụ.

Như vậy, nếu bảng B khép lại khi có 3 đội cùng có 6 điểm (trong trường hợp Philippines thắng Myanmar, U23 Australia đánh bại Timor Leste), hiệu số đối đầu trực tiếp giữa 3 đội này sẽ được tính đến để xác định 2 cái tên vào bán kết.

Khép lại bảng B, đội bóng nào giành vị trí nhất bảng sẽ đối đầu Thái Lan ở bán kết, trong khi đội nhì bảng gặp chủ nhà Việt Nam.

Trước đó, ở trận "chung kết" bảng A, Đội tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 1-0 trước kình địch Thái Lan tại "chảo lửa" Lạch Tray (Hải Phòng).

Trần Thị Thu Thảo sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 35 sau đường chuyền của Huỳnh Như, mang niềm vui trọn vẹn về cho Tuyển Việt Nam.

Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung giành vị trí nhất bảng A - 9 điểm tuyệt đối - ghi 14 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào.

Với những gì đã thể hiện, Đội tuyển nữ Việt Nam đang rất tự tin bước vào bán kết và sẽ là thách thức không nhỏ với các đối thủ trong cuộc đua ngôi vương giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Chứng kiến những gì mà Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện, lãnh đạo thành phố Hải Phòng và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã trực tiếp xuống sân chúc mừng thành tích của đội.

Nhằm kịp thời khích lệ tinh thần các cầu thủ, lãnh đạo thành phố Hải Phòng quyết định thưởng toàn đội 500 triệu đồng. Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng thưởng động viên 500 triệu đồng cho thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung vì đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra ở vòng bảng.

Theo lịch thi đấu, các trận bán kết giải AFF Cup nữ 2025 sẽ diễn ra vào ngày 16/8./.

Huỳnh Như tỏa sáng, Đội tuyển Nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở AFF Cup 2025 Đường chuyền "dọn cỗ" của đội trưởng Huỳnh Như đã mang về bàn thắng duy nhất cho Đội tuyển Nữ Việt Nam trước Thái Lan, giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vào bán kết với ngôi đầu bảng A.