SEA Games 33: U22 Việt Nam chờ “cú đúp lịch sử” trước Thái Lan

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đứng trước cơ hội tạo nên lịch sử khi có thể lần thứ hai đánh bại Thái Lan trong một năm tại những trận đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á.

Từ chức vô địch ASEAN Cup 2024 đến trận chung kết SEA Games 33, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục viết câu chuyện duyên nợ đầy cảm xúc giữa bóng đá Việt Nam và xứ Chùa Vàng.

Chức vô địch ASEAN Cup 2024 mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik giành được trong những ngày đầu năm 2025 mang đến niềm vui và sự hứng khởi cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Kết quả này là bước đà hoàn hảo để đội tuyển Việt Nam hy vọng kết sổ năm dương lịch 2025 cũng trong niềm hân hoan chờ đợi.

Dưới sự dẫn dắt của ông Kim Sang Sik, U22 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự ổn định. Đội bóng ghi bàn đều đặn, trung bình 2 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 1 bàn từ đầu giải. Đây là thành tích ngang bằng với chủ nhà Thái Lan trước trận chung kết.

Lợi thế lớn của U22 Việt Nam nằm ở chiều sâu lực lượng. Phần lớn các cầu thủ đều là trụ cột tại V-League, quen với áp lực thi đấu đỉnh cao và có khả năng thích nghi nhanh với yêu cầu chiến thuật.

Điều này giúp ông Kim Sang Sik có nhiều phương án xoay tua và thay đổi thế trận, những yếu tố từng phát huy hiệu quả rõ rệt ở những thời điểm khó khăn.

Lực lượng dày dạn kinh nghiệm tại V-League giúp huấn luyện viên Kim Sang Sik có nhiều phương án. Trong khi đó, U22 Thái Lan bước vào chung kết với không ít xáo trộn.

Huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul buộc phải cho phép 7 cầu thủ quan trọng trở về câu lạc bộ do SEA Games không thuộc FIFA Days, trong khi Thai League vẫn diễn ra.

Có thời điểm, U22 Thái Lan chỉ còn 14 cầu thủ tập luyện, không đủ để tổ chức các bài tập chiến thuật đối kháng. Tuy nhiên, U22 Thái Lan vẫn sở hữu lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Nhưng chính việc không vô địch SEA Games từ năm 2017 khiến áp lực đè nặng lên đôi chân các cầu thủ trẻ.

“Chảo lửa” Rajamangala không còn là “miền đất lạ” với huấn luyện viên Kim Sang Sik. Ông từng đăng quang tại đây cùng đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024, và giờ đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp chỉ trong vòng một năm, khẳng định bản lĩnh và tầm ảnh hưởng của nhà cầm quân người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam./.

