SEA Games 33: Bóng ném nữ đăng quang, Vật “mở hàng” với huy chương Vàng

Chiều 17/12, Thể thao Việt Nam liên tiếp đón nhận tin vui từ nhiều môn thi đấu, trong đó nổi bật là tấm huy chương Vàng của Bóng ném nữ, cùng huy chương Vàng đầu tiên của môn Vật, góp phần nâng cao thành tích chung trong ngày thứ 8 tại SEA Games 33.



Đô vật Nguyễn Công Mạnh đã xuất sắc mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển Vật Việt Nam tại kỳ SEA Games này.

Chiến thắng của Nguyễn Công Mạnh không chỉ “mở hàng” huy chương Vàng cho môn Vật, mà còn tiếp thêm tinh thần hưng phấn cho toàn đoàn trong ngày thi đấu quan trọng.



Niềm vui tiếp tục được nhân đôi với Bóng ném nữ Việt Nam, khi các cô gái áo đỏ thể hiện phong độ vượt trội, đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 24-16 trong trận chung kết.

Lối chơi công thủ toàn diện, kỷ luật và bản lĩnh giúp tuyển Việt Nam làm chủ thế trận gần như suốt 60 phút thi đấu.

Đây là tấm huy chương Vàng thứ 8 của đoàn Việt Nam trong ngày, đồng thời khẳng định vị thế thống trị của Bóng ném nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm qua.

Những cái tên như Lan Anh, Thanh Huyền, Ánh Tuyết, Linh Trang, Hải Yến hay Thu Huệ tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình lên ngôi vô địch.



Ở môn Boxing, Nguyễn Huyền Trân mang đến tín hiệu tích cực khi vượt qua võ sỹ Myanmar, giành quyền vào chung kết hạng cân 57kg, mở ra cơ hội tranh huy chương Vàng cho Boxing Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo.



Trong khi đó, Bắn cung Việt Nam cũng thi đấu nỗ lực và mang về thêm huy chương. Triệu Huyền Điệp giành huy chương Bạc nội dung cung một dây đơn nữ sau trận chung kết căng thẳng với đối thủ Indonesia.

Dù để thua 4-6, màn rượt đuổi điểm số và tinh thần thi đấu kiên cường của Huyền Điệp vẫn nhận được sự đánh giá cao.

Ở nội dung cá nhân nam, Nguyễn Minh Đức xuất sắc giành huy chương Đồng sau chiến thắng 6-2 trước đối thủ Malaysia, trong khi Lộc Thị Đào cũng mang về huy chương Đồng ở nội dung cung một dây đơn nữ.



Tại môn Muay, Dương Đức Bảo giành huy chương Bạc hạng 48kg nam sau khi để thua võ sỹ chủ nhà Suphanat Phetrak trong trận chung kết. Dù không thể lên ngôi vô địch, tấm huy chương Bạc vẫn là kết quả đáng ghi nhận trước đối thủ được đánh giá rất cao của Thái Lan./.