SEA Games 33 ngày 17/12: Chờ 'mưa vàng' từ các môn võ, vật và bóng đá

Hôm nay (17/12), SEA Games 33 sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 8 với nhiều nội dung tranh tài và có đến 54 bộ huy chương được trao.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình với nhiều kỳ vọng khi góp mặt ở nhiều nội dung thi đấu chung kết.

Muay Thái và Pencak silat có nhiều đại diện Việt Nam góp mặt ở chung kết, mở ra cơ hội giành thêm nhiều huy chương Vàng.

Các đô vật Việt Nam cũng bước vào thi đấu với nhiều kỳ vọng gặt hái thành công.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất sáng 17/12 Sau 7 ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục góp mặt trong top 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 48 huy chương Vàng, 55 huy chương Bạc và 79 huy chương Đồng.

Trong ngày hôm nay, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm lớn đến bóng đá khi Đội tuyển nữ Việt Nam tranh huy chương Vàng với Philippines.