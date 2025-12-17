Thể thao

SEA Games 33 ngày 17/12: Chờ 'mưa vàng' từ các môn võ, vật và bóng đá

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ 8 tại SEA Games 33 với kỳ vọng sẽ giành thêm nhiều huy chương Vàng để bứt tốc trên bảng tổng sắp huy chương.

Các đô vật sẽ bước vào tranh tài. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các đô vật sẽ bước vào tranh tài. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hôm nay (17/12), SEA Games 33 sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 8 với nhiều nội dung tranh tài và có đến 54 bộ huy chương được trao.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình với nhiều kỳ vọng khi góp mặt ở nhiều nội dung thi đấu chung kết.

Muay Thái và Pencak silat có nhiều đại diện Việt Nam góp mặt ở chung kết, mở ra cơ hội giành thêm nhiều huy chương Vàng.

Các đô vật Việt Nam cũng bước vào thi đấu với nhiều kỳ vọng gặt hái thành công.

Trong ngày hôm nay, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm lớn đến bóng đá khi Đội tuyển nữ Việt Nam tranh huy chương Vàng với Philippines.

lich-thi-dau-sea-games-1712.jpg
lich-thi-dau-sea-games-1712-1.jpg
lich-thi-dau-sea-games-1712-3.jpg
lich-thi-dau-sea-games-1712-2.jpg
(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.

Karate Việt Nam đứng đầu SEA Games 33

Karate Việt Nam đứng đầu SEA Games 33

Đội tuyển karate Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng tại SEA Games 33, đứng đầu bảng xếp hạng cùng Thái Lan trong kỳ đại hội thể thao khu vực.