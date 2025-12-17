SEA Games 33 ngày 17/12: Việt Nam liên tiếp giành HCV ngay trong sáng 17/12

Đoàn thể thao Việt Nam đã đón tin vui ngay trong sáng 17/12 khi Đua thuyền và Bắn súng liên tiếp giành được huy chương Vàng SEA Games 33.

Đội tuyển Đua thuyền "mở hàng" huy chương Vàng khi tay chèo trẻ Hồ Thị Duy thi đấu xuất sắc ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, cán đích đầu tiên với thời gian 9 phút 08 giây 053, bỏ xa vận động viên Philippines tới 6 giây.

Ngay sau đó, đôi Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú cũng giành chiến thắng ở nội dung thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ.

Ở môn Bắn súng, các xạ thủ Việt Nam là Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung và Nguyễn Thùy Trang đã xuất sắc giành huy chương Vàng súng ngắn 25m nữ.

Các nữ xạ thủ Việt Nam đã kết thúc bài thi với tổng điểm 1.746-63x, xếp trên hai đội Indonesia (1716-42x) và Thái Lan (1709-42x).

Việc hai đội tuyển Đua thuyền và Bắn súng liên tiếp giành huy chương Vàng ngay trong buổi sáng hứa hẹn ngày thi đấu bùng nổ cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tính đến 10g30 sáng 17/12, đoàn thể thao Việt Nam đã có 51 huy chương Vàng tại SEA Games 33./.

