SEA Games 33 ngày 17/12: Việt Nam liên tiếp giành HCV ngay trong sáng 17/12

Các vận động viên Đua thuyền và Bắn súng đã thay nhau tỏa sáng để liên tiếp mang 2 huy chương Vàng về cho đoàn Việt Nam ngay trong sáng 17/12 tại SEA Games 33.

Trịnh Thu Vinh (trái) và Nguyễn Thùy Trang tiếp tục giành được HCV tại SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam đã đón tin vui ngay trong sáng 17/12 khi Đua thuyền và Bắn súng liên tiếp giành được huy chương Vàng SEA Games 33.

Đội tuyển Đua thuyền "mở hàng" huy chương Vàng khi tay chèo trẻ Hồ Thị Duy thi đấu xuất sắc ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, cán đích đầu tiên với thời gian 9 phút 08 giây 053, bỏ xa vận động viên Philippines tới 6 giây.

Ngay sau đó, đôi Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú cũng giành chiến thắng ở nội dung thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ.

Ở môn Bắn súng, các xạ thủ Việt Nam là Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung và Nguyễn Thùy Trang đã xuất sắc giành huy chương Vàng súng ngắn 25m nữ.

Các nữ xạ thủ Việt Nam đã kết thúc bài thi với tổng điểm 1.746-63x, xếp trên hai đội Indonesia (1716-42x) và Thái Lan (1709-42x).

Việc hai đội tuyển Đua thuyền và Bắn súng liên tiếp giành huy chương Vàng ngay trong buổi sáng hứa hẹn ngày thi đấu bùng nổ cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tính đến 10g30 sáng 17/12, đoàn thể thao Việt Nam đã có 51 huy chương Vàng tại SEA Games 33./.

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.

Karate Việt Nam đứng đầu SEA Games 33

Karate Việt Nam đứng đầu SEA Games 33

Đội tuyển karate Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng tại SEA Games 33, đứng đầu bảng xếp hạng cùng Thái Lan trong kỳ đại hội thể thao khu vực.