Hỗ trợ dinh dưỡng cho Đội tuyển Việt Nam trong các giải đấu năm 2026

Trong không khí sôi động chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2026, Herbalife Việt Nam đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi gặp gỡ và động viên Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Nam cùng Đội tuyển Quốc gia U23 Nam tại Hà Nội hôm 21/3.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ đợt tập huấn chung của hai đội tuyển, đánh dấu buổi hội quân đầu tiên trong năm. Đại diện Herbalife Việt Nam cùng các thành viên độc lập của công ty đã có mặt tại sân tập để trò chuyện, tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các cầu thủ, góp phần tiếp thêm tinh thần cho toàn đội trước thềm mùa giải mới.

Herbalife chúc đội tuyển Bóng đá Việt Nam thành công trong các giải đấu năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, các sản phẩm dinh dưỡng khoa học của Herbalife cũng được cung cấp nhằm hỗ trợ quá trình tập luyện và phục hồi thể lực cho các tuyển thủ trong thời gian tập trung.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF, cho biết: "Liên đoàn luôn đánh giá cao những đóng góp của Herbalife thông qua việc tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng có nền tảng khoa học vững chắc cho vận động viên, cũng như chia sẻ những kiến thức quý báu về dinh dưỡng và vận động. Chương trình hợp tác giữa hai đơn vị còn giúp lan tỏa tầm quan trọng của việc áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học không chỉ cho các cầu thủ mà còn cho cả cộng đồng yêu thể thao Việt Nam."

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Là đối tác lâu dài của VFF, chúng tôi rất phấn khởi được tiếp tục mang đến sự hỗ trợ và động viên cần thiết, giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất để đạt kết quả cao tại các giải đấu quan trọng sắp tới."

Ông Nguyễn Thành Đạt Giám đốc truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam tặng hoa cho HLV Kim Sang - Sik.

Đợt tập huấn chung lần này tập trung vào việc rà soát nhân sự, phát triển chiến thuật và tăng cường tinh thần đồng đội. Đây cũng là cơ hội quý giá để các cầu thủ U23 làm quen và thích nghi với môi trường của đội tuyển quốc gia, tạo sự kế thừa vững chắc cho bóng đá nước nhà.

Herbalife là đối tác của VFF từ năm 2021. Bên cạnh việc tài trợ sản phẩm, công ty còn phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện về dinh dưỡng thể thao, góp phần giúp các tuyển thủ phát huy tối đa tiềm năng. Ngoài ra, Herbalife cũng là đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012, đồng thời là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho nhiều giải marathon lớn trong nước.

Với những hoạt động thiết thực này, Herbalife tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng thể thao Việt Nam, nuôi dưỡng sức khỏe và truyền cảm hứng sống năng động cho cộng đồng./.

Ông Nguyễn Thành Đạt Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam & các TV Herbalife có buổi gặp gỡ các tuyển thủ Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)