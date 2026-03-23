La Liga: Ngược dòng hạ Atletico, Real Madrid bám đuổi Barcelona

Real Madrid tiếp đà thăng hoa bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước Atletico ở trận cầu tâm điểm vòng 29 La Liga.

Vinicius Junior sắm vai người hùng để giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngược dòng thành công, qua đó bám đuổi Barcelona trong cuộc đua đến ngôi vương.

Tại thánh địa Bernabeu, trận derby Madrid diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc với nhiều tình huống nguy hiểm được hai bên tạo ra về phía khung thành của nhau.

Federico Valverde chính là người cảm thấy tiếc nuối nhất khi cú sút hiểm của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc sau pha bứt tốc mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Atletico Madrid mới là những người tận dụng thành công cơ hội để có bàn thắng mở tỷ số ở phút 33 của Ademola Lookman.

Bàn thắng của Lookman khiến cho trận "đại chiến" càng trở nên hấp dẫn hơn khi Real Madrid buộc phải đẩy cao đội hình.

Ngay đầu hiệp 2, Real Madrid gia tăng áp lực và tạo nên sự khác biệt bằng hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong ít phút.

Vinicius Junior thực hiện thành công quả đá phạt 11m ở phút 52 để gỡ hòa cho Real sau tình huống Brahim Díaz bị phạm lỗi.

3 phút sau, Federico Valverde tận dụng sai lầm của hàng thủ Atletico để ghi bàn thắng giúp Real Madrid dẫn ngược 2-1.

Ngay sau bàn thua, huấn luyện viên Simeone lập tức có sự điều chỉnh khi tung Nahuel Molina vào sân và nhanh chóng mang đến hiệu quả.

Nahuel Molina đã khiến các khán đài tại Bernabeu nín lặng với một siêu phẩm sút xa, đánh bại thủ thành Andriy Lunin để gỡ hòa 2-2 ở phút 66.

Tuy nhiên, niềm vui của Atletico Madrid chỉ diễn ra đúng 6 phút trước khi Vinicius Junior hoàn tất cú đúp để đưa Real Madrid dẫn 3-2.

Real Madrid sau đó phải chịu tổn thất khi Federico Valverde nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng đội chủ nhà vẫn thi đấu chắc chắn để bảo toàn kết quả.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa duy trì áp lực lên Barcelona trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga mùa này.

Sau 29 vòng đấu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có 69 điểm, ít hơn 4 điểm so với kình địch xứ Catalonia.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Barcelona cũng được thi đấu trên sân nhà và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Rayo Vallecano nhờ pha lập công của Ronald Araújo.

Với khoảng cách này, Barcelona vẫn đang có được lợi thế lớn trong cuộc đua, nhưng chắc chắn sẽ phải nhận áp lực không nhỏ đến từ Real Madrid.

Trong khi đó, với trận thua ở Bernabeu, Atletico Madrid đã đánh mất vị trí thứ 3 La Liga về tay Villarreal. Đội bóng của Simeone có trong tay 58 điểm, ít hơn "Tàu ngầm vàng" 1 điểm.

Ở vòng đấu này, Villarreal đã dễ dàng có được chiến thắng cách biệt 3-1 trước Real Sociedad, nhờ các bàn thắng của Gerard Moreno, Georges Mikautadze và Nicolas Pepe.

Cũng ở loạt trận diễn ra ngày Chủ nhật, Real Betis và Celta Vigo đều có cơ hội lớn để củng cố vị trí trong cuộc đua giành suất tham dự cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, cả hai đều đã phải nhận thất bại.

Celta Vigo có lợi thế sân nhà và dẫn trước Deportivo Alaves 3-0 nhưng lại để cho đối thủ ngược dòng không tưởng giành chiến thắng 4-3. Trong khi đó, Real Betis để thua 2-1 trước Athletic Bilbao./.

