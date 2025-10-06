La Liga: Sevilla 'hủy diệt' Barcelona, Real Madrid trở lại ngôi đầu

Sevilla đã có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng "hủy diệt" 4-1 trước đương kim vô địch Barcelona ở trận cầu tâm điểm vòng 8 La Liga.

Alexis Sanchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona và Akor Adams thay nhau "phá lưới" thủ thành Wojciech Szczęsny để giúp Sevilla giành trọn 3 điểm.

Tại sân R. Sanchez Pizjuan, Sevilla nhập cuộc chủ động, tạo sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc khiến cho tham vọng tìm lại niềm sau thất bại cay đắng ở Champions League của Barcelona gặp khó.

Đội chủ nhà nhanh chóng trừng phạt cho những sai lầm ở hàng thủ Barcelona bằng hai pha lập công của Alexis Sanchez (penlaty, phút 13) và Isaac Romero (phút 36).

Sevilla thậm chí đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nếu như các cầu thủ của họ, mà điển hình là Isaac Romero tận dụng thành công cơ hội ngon ăn của mình.

Trong thế bế tắc, Barcelona bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau pha dứt điểm hoàn hảo của Marcus Rashford ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1.

Bàn thắng giúp cho đội bóng xứ Catalonia thi đấu quyết tâm hơn trong hiệp 2, để gây sức ép và nghĩ đến màn ngược dòng ấn tượng.

Barcelona thực tế đã có cơ hội để gỡ hòa nhưng Robert Lewandowski lại sút hỏng 11m đáng tiếc, trong khi các cầu thủ khác lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thuận lợi.

Không ghi được bàn, đoàn quân của Hansi Flick đã phải trả giá khi để cho Sevilla liên tiếp có thêm hai bàn ở cuối trận của José Ángel Carmona và Akor Adams qua đó khép lại trận đấu với kết quả chung cuộc 4-1.

Robert Lewandowski sút hỏng penalty đáng trách. (Nguồn: AFP)

Kết quả này giúp Sevilla lần đầu tiên có được chiến thắng trước Barcelona sau hơn 4 năm, kể từ lần họ đánh bại đối thủ 2-0 ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha (tháng 2/2021).

Còn tính riêng tại La Liga, Sevilla đã phải chờ đợi đến 10 năm mới lại có dịp ăn mừng chiến thắng trước đội bóng xứ Catalonia này.

Chiến thắng "hủy diệt" 4-1 trước Barcelona đã đưa đoàn quân của Huấn luyện viên Matías Almeyda vươn lên vị trí 6 trên bảng xếp hạng với 13 điểm.

Barcelona đánh mất ngôi đầu La Liga

Trận thua Sevilla khiến Barcelona phải nhận thất bại đầu tiên ở La Liga mùa này, đồng thời là thất bại thứ 2 liên tiếp sau khi nhận trái đắng trước PSG ở Champions League cách đây ít ngày.

Trận thua thảm tại sân R. Sanchez Pizjuan khiến Barcelona cũng đánh mất vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga về lại với kình địch Real Madrid. Sau 8 vòng đấu, đoàn quân của ông Hansi Flick có trong tay 19 điểm, kém đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 2 điểm.

Trước đó, Real Madrid đã vượt qua Villarreal 3-1 nhờ màn trình diễn ấn tượng của bộ đôi Vinicius Junior-Kylian Mbappé.

Ngôi sao người Brazil có cho riêng mình cú đúp bàn thắng ở trận này, trong khi tiền đạo Pháp có 1 kiến tạo và 1 bàn thắng.

Khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona không quá nhiều, qua đó hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cuộc đua tranh ngôi vương La Liga quyết liệt như những mùa đã qua.

Huấn luyện Hansi Flick cũng khá lạc quan khi cho biết: "Kết quả không tốt, nhưng phản ứng của mọi người là tích cực. Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn trong hiệp 2 và giờ chúng ta sẽ chờ xem sau giai đoạn nghỉ FIFA Days mọi chuyện sẽ thế nào. Barcelona là đội bóng mạnh và kết quả tích cực sẽ trở lại với chúng tôi."

Vinicius Junior-Kylian Mbappé đưa Real Madrid trở lại ngôi đầu.

Cùng với Barelona, đội bóng khác của xứ Catalonia là Espanyol cũng trải qua ngày buồn khi để thua ngược 1-2 trong cuộc đón tiếp Real Betis trên sân nhà RCDE.

Espanyol có khởi đầu vô cùng thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số 1-0 ngay phút 15 của Pol Lozano. Tuy nhiên, họ để cho Betis vùng lên trong hiệp 2, ghi hai bàn thắng do công Cucho Hernandez và Abde Ezzalzouli.

Đội chủ nhà cũng đã có cơ hội gỡ hòa nhưng tiếc rằng Javi Puado lại không thể đánh bại được thủ thành của Real Betis ở phút 90+13.

Thắng trận này, Real Betis đã vượt qua Atletico Madrid để vươn lên top 4 La Liga với 15 điểm, xếp sau Real Madrid, Barcelona và Villarreal.

Ở vòng này, Atletico Madrid dù được đánh giá cao hơn và đang hưng phấn sau những trận thắng liên tiếp nhưng chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân Sevilla./.

