La Liga: Real Madrid và Barcelona đua tranh ngôi đầu bảng

Real Madrid và Barcelona đang cùng có được khởi đầu thuận lợi để tạo nên cuộc đua tranh ngôi đầu La Liga mùa giải 2025-26.

Tại vòng 2, Real Madrid đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng tân binh Real Oviedo.

Tiền đạo Kylian Mbappé tỏa sáng với một cú đúp để giúp Real Madrid giành lợi thế lớn trước khi Vinicius Junior ghi bàn ấn định chiến thắng.

"Chúng tôi đã duy trì nhịp độ rất tốt, cả khi có bóng lẫn không có bóng, và chúng tôi đã kiểm soát được thế trận," Huấn luyện viên Xabi Alonso hài lòng về những gì các cầu thủ đã thể hiện. "Sang hiệp hai, có lẽ chúng tôi đã chậm lại một chút. Oviedo đã dâng cao và chúng tôi rất khó để duy trì nhịp độ trận đấu."

Cùng với Real Madrid, đối thủ cạnh tranh Barcelona cũng đã có màn ngược dòng ấn tượng để thắng 3-2 trên sân của Levante.

Ở trận đấu này, Levante bị đánh giá thấp hơn song đã tạo nên bất ngờ khi dẫn trước Barcelona 2-0 sau hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Ivan Romero và José Luis Morales.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, nhà đương kim vô địch đã trở lại đầy ấn tượng. Pedri và Ferran Torres thay nhau lập công ở các phút 49 và 52 để gỡ hòa 2-2, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 3-2 ở phút 90+1 nhờ pha phản lưới nhà của Unai Elgezabal.

Những chiến thắng này giúp Real Madrid và Barcelona cùng có được 6 điểm và cùng có hiệu số bàn thắng ngang nhau (+4) sau hai lượt trận.

Tuy nhiên, cả hai "ông lớn" của bóng đá Tây Ban Nha vẫn đang phải xếp sau Villarreal trên bảng xếp hạng La Liga mùa này.

"Tàu ngầm vàng" đang có sự khởi đầu thăng hoa với những chiến thắng thuyết phục trước tân binh Real Oviedo và Girona.

Sau chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo ở ngày ra quân, Villarreal tiếp tục có màn "hủy diệt" 5-0 trước Girona trong cuộc tiếp đón đối thủ trên sân nhà ở vòng 2.

Tajon Buchanan trải qua ngày thi đấu thăng hoa với cú hat-trick vào lưới Girona, trong khi hai bàn còn lại được chia đều cho Nicolas Pepe và Rafa Marín.

Kết quả này giúp đội bóng của Huấn luyện viên Marcelino García Toral bay cao ở vị trí đầu bảng La Liga 2025-26, trong khi rơi xuống cuối bảng xếp hạng với 2 trận thua, ghi 1 bàn và thủng lưới đến 8 bàn.

Việc Villarreal dẫn đầu bảng xếp hạng được xem là bất ngờ lớn đầu mùa. Tuy nhiên, vị trí này rất có thể sẽ sớm thay đổi khi mà giải đấu mới chỉ mới bắt đầu.

Tất nhiên, top 3 cũng có thể sẽ thay đổi sau khi vòng 2 khép lại. Rayo Vallecano, Getafe và Athletic Bilbao đang cùng có 3 điểm và cơ hội để các đội này vươn lên là rất lớn.

Trong khi đó, Atletico Madrid - đội bóng nằm trong nhóm "ông lớn" - lại đang gây thất vọng cho người hâm mộ. Sau hai lượt trận, đoàn quân của Huấn luyện viên Diego Simeone mới chỉ giành được 1 điểm.

Atletico Madrid khởi đầu bằng thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trên sân Espanyol ở ngày ra quân, rồi sau đó chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Elche khi trở về sân nhà./.

