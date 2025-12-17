HLV Kim Sang-sik nói gì trước trận chung kết U22 Việt Nam-U22 Thái Lan?

Phát biểu họp báo trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 chủ nhà Thái Lan diễn ra vào ngày 18/12, huấn luyện viên Kim Sang Sik đánh giá cao vai trò của trọng tài trong trận đấu bóng đá này.

Ông Kim Sang Sik nói: "Tấm vé vào chung kết là thành quả tổng hòa từ sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam cùng nỗ lực, hy sinh của các cầu thủ trong đội."

Ông dẫn chứng tục ngữ Việt Nam có câu “Có công mài sắt, có ngày nên kim,” vì thế, toàn đội đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong thời gian dài và ông hy vọng sẽ có một kết quả tốt trong trận chung kết với Thái Lan vào ngày mai.

Theo đánh giá của ông Kim Sang Sik, U22 Thái Lan có tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân, thể chất và tốc độ tốt. Tiền đạo Yotsakorn Burapha đã nhiều lần ghi bàn và ghi điểm bằng nhiều cách. Do đó, Lý Đức và toàn thể các cầu thủ hậu vệ của đội Việt Nam cần phòng ngự tốt mới có thể có kết quả như mong muốn.

Huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam khẳng định U22 Việt Nam sẽ nỗ lực chuẩn bị để có một trận chung kết thật tốt. Điều quan trọng nhất là phải thi đấu an toàn, không gặp chấn thương và trọng tài sẽ đóng vai trò rất quan trọng.

Ông bày tỏ mong muốn trọng tài làm việc công tâm để tạo điều kiện cho hai đội chơi đẹp và trận đấu diễn ra trọn vẹn nhất.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Thái Lan Thawathchai khẳng định: "Ngày mai là trận đấu người hâm mộ bóng đá Thái Lan rất mong chờ. Đó là trận thứ 4 trên sân nhà Rajamangala... U22 Thái Lan đã phục hồi tốt và tập luyện trở lại. Chúng tôi có đội hình tối ưu, tinh thần tốt và các cầu thủ thi đấu đồng đội."

Cũng theo vị huấn luyện viên này, trong đợt tập huấn, U22 Thái Lan đã đối đầu với nhiều đội bóng mạnh của châu Á. Lần này gặp U22 Việt Nam sẽ là thử thách lớn nhưng Thái Lan muốn trở thành một đội bóng mạnh ở châu Á. Mục tiêu của U22 Thái Lan là giành huy chương vàng và sẽ nỗ lực để chiến thắng vào ngày mai./.

