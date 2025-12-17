Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 trưa 17/12: Đoàn Việt Nam đã có 53 HCV

"Cơn mưa vàng" đã đến với đoàn thể thao Việt Nam ngay buổi sáng của ngày thi đấu chính thức thứ 8 tại SEA Games 33 với 5 huy chương Vàng liên tiếp.

Đội tuyển Đua thuyền "mở hàng" ấn tượng với việc liên tiếp giành được 3 tấm huy chương Vàng.

Hồ Thị Duy là người mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên khi cán đích đầu tiên ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ với thời gian 9 phút 08 giây 053, bỏ xa vận động viên Philippines tới 6 giây.

Đôi Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú cũng giành chiến thắng ở nội dung thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ, để mang về huy chương Vàng thứ 2 cho Đua thuyền.

Chưa dừng ở đó, 4 vận động viên Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ cũng đã về nhất chung kết thuyền bốn nữ để giúp đội tuyển Đua thuyền lập "hat-trick vàng" trong sáng nay.

"Bộ tứ" của đội tuyển Đua thuyền giành huy chương Vàng sau khi hoàn tất bài thi với thời gian 7 phút 42 giây 680, nhanh hơn đội Thái Lan gần 4 giây.

Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ về Nhất chung kết thuyền bốn nữ, giành HCV. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp nối thành công của Đua thuyền, các xạ thủ Việt Nam là Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung và Nguyễn Thùy Trang đã xuất sắc giành huy chương Vàng súng ngắn 25m nữ của môn Bắn súng.

Các nữ xạ thủ Việt Nam đã kết thúc bài thi với tổng điểm 1.746-63x, xếp trên hai đội Indonesia (1716-42x) và Thái Lan (1709-42x).

Chưa dừng ở đó, Nguyễn Tấn Sang đã giành huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển Pencak silat sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan ở chung kết hạng cân 75-80kg nam.

Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam đã có được 53 huy chương Vàng, vững vàng vị trí thứ ba để thu hẹp khoảng cách với Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Cụ thể, tính đến 11g30 ngày 17/12, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 53 huy chương Vàng, 57 huy chương Bạc và 78 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Indonesia đang nhiều hơn Việt Nam 9 huy chương Vàng. Tuy nhiên, khoảng cách này có thể san lấp nếu các vận động viên chúng ta tiếp tục thi đấu ấn tượng.

Đoàn chủ nhà Thái Lan vẫn đang xếp đầu bảng tổng sắp với 160 huy chương Vàng, 101 huy chương Bạc và 66 huy chương Đồng.

Singapore xếp thứ tư với 37 huy chương Vàng, 36 huy chương Bạc và 50 huy chương Đồng, tạm bỏ xa hai đoàn xếp sau là Philippines và Malaysia 6 huy chương Vàng.

Các vị trí từ thứ 7 đến 10 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 lần lượt là các đoàn Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste./.