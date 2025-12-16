Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật mới nhất tối 16/12

Đoàn thể thao Việt Nam có ngày thi đấu (16/12) thành công tại SEA Games 33 khi giành đến 8 huy chương Vàng, trong đó Điền kinh bùng nổ với cú "poker vàng."

"Ngày vàng" của Điền kinh Việt Nam được mở đầu bằng tấm huy chương Vàng của Nguyễn Thị Oanh khi cô về nhất nội dung 3000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 13,74 giây.

Đây là huy chương Vàng thứ ba của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 33, và là tấm huy chương vàng SEA Games thứ 15 trong sự nghiệp.

Tiếp bước "nữ hoàng điền kinh,", vận động viên Bùi Thị Kim Anh cũng đã xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung nhảy cao với thành tích 1m86.

Ngay sau đó, các cô gái của Điền kinh Việt Nam tiếp tục tỏa sáng khi Trần Thị Loan chiến thắng ở nội dung nhảy xa với thành tích 6,53m.

Còn ở nội dung 4x400m nữ, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc về nhất với thời gian 3 phút 32 giây 59.

Thành tích này giúp đội tuyển Điền kinh Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 12 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.

Ngoài điền kinh, Kickboxing cũng đóng góp 2 huy chương Vàng của Hoàng Thị Thùy Giang (50kg nữ) và Nguyễn Quang Huy (hạng 57kg nam).

Đua thuyền cũng đóng góp 1 huy chương Vàng của Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh ở nội dung bốn nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Lào, để giành huy chương Vàng.

Như vậy, tính đến 21 giờ ngày 16/12, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 48 huy chương Vàng, 54 huy chương Bạc và 76 huy chương Đồng, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan đã vượt mốc 150 huy chương Vàng. Cụ thể, Thái Lan có 156 huy chương Vàng, 97 huy chương Bạc và 65 huy chương Đồng, xếp thứ nhất bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Indonesia tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi có thêm 9 huy chương Vàng. Indonesia hiện đang có 61 huy chương Vàng, 71 huy chương Bạc và 68 huy chương Đồng, để xếp thứ 2 bảng tổng sắp.

Đoàn thể thao Singapore đứng thứ tư với 37 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 47 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo ở bảng tổng sắp lần lượt là Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste./.

