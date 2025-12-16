SEA Games 33: Môn Vật được kỳ vọng tạo cú bứt phá cho Thể thao Việt Nam

Các đô vật Việt Nam được dự báo có thể giành trên 6 Huy chương Vàng tạo khác biệt cho đoàn Thể thao Việt Nam ở cuộc đua với Indonesia tới vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp trong giai đoạn nước rút về đích.

Qua hơn nửa hành trình của SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan đã khẳng định sự vượt trội hoàn toàn để băng băng một mình "về đích" số 1 trên bảng tổng sắp.

Thậm chí, việc đoàn chủ nhà nhanh chóng vượt qua mốc 100 Huy chương Vàng chỉ sau 5 ngày đấu chính thức cho thấy, họ sẽ còn tiếp tục "tăng tốc" mạnh mẽ để vươn tới cột mốc 241 Huy chương Vàng đã đề ra.

Với những gì đã thể hiện, diễn biến thực tế cùng phần còn lại của chương trình thi đấu, hai vị trí xếp sau Thái Lan trong Top 3 khó thoát ra khỏi Việt Nam và Indonesia.

Nếu như màn thi tài và kết quả của Thể thao Việt Nam về tổng thể đang đúng thực lực và dự báo, thì các vận động viên Xứ Vạn đảo ở nhiều môn đang có màn trình diễn thực sự xuất sắc, trong đó có việc giành 8 Huy chương Vàng Điền kinh, để tạm vượt lên tạm giữ hạng 2 trên bảng tổng sắp.

Dù vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn khu vực, Thể thao Việt Nam vẫn có nhiều ưu thế hơn hẳn Indonesia trong cuộc đua tranh ngôi á quân toàn đoàn. Khả năng chạm mốc dưới của chỉ tiêu 90-110 Huy chương Vàng của đoàn vẫn là rất cao.

Trước khi môn Vật vào cuộc, có 3 "mỏ vàng" chủ chốt, vượt trội về số lượng huy chương mà các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu là Điền kinh, Bắn súng và Bơi. Trong đó, dù khởi đầu tương đối khó khăn song điền kinh vẫn sáng cửa giành tối thiểu 12 Huy chương Vàng.

Bắn súng có thể hụt 1-2 Huy chương Vàng do bất thành ở nội dung "tủ" 10m súng ngắn hơi nam và hỗn hợp. Tuy nhiên, môn Bơi sẽ sẵn sàng "bù" lại, khi đã vượt mức Huy chương Vàng với các cuộc đấu bơi trong bể kết thúc tối 15/12 và phía trước còn có 2 nội dung bơi vượt biển mà Huy Hoàng sẽ tranh tài.

Ba môn Điền kinh, Bơi, Bắn súng sẽ tạo ra nền tảng và sự tích lũy cơ bản cho cuộc đua của Thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, trọng trách bứt phá sẽ được giao phó cho đội tuyển Vật, xuất phát từ hai lý do vô cùng quan trọng.

Thứ nhất, môn Vật sẽ khởi tranh từ ngày 17/12, thời điểm mà phần lớn các môn, nhất là một số môn có số bộ huy chương lớn đã kết thúc. Đó là sự khác biệt với nhiều thuận lợi cho Thể thao Việt Nam khi Vật vẫn có 12 hạng cân và Việt Nam luôn mạnh nhất.

Lẽ ra, môn Vật của Việt Nam còn đóng vai trò lớn hơn đáng kể nếu số nội dung không bị nước chủ nhà Thái Lan cắt tới 1/3 so với hai kỳ đại hội trước, chỉ còn 12 thay vì 18, với 4 nội dung vật cổ điển nam, 4 vật tự do nam và 4 vật tự do nữ.

Thứ hai, chỉ tiêu mà đội tuyển Vật quốc gia đặt ra là đoạt tối thiểu 6 Huy chương Vàng trên tổng số 12 nội dung, có tính khả thi cao.

6 Huy chương Vàng là một con số có thể mang tính quyết định ở thời điểm cuộc đua thứ hạng bước vào chung cuộc. Chưa kể, với 12 chiến binh dự đủ 12 hạng cân, môn Vật Việt Nam đủ sức phấn đấu đoạt thêm Huy chương Vàng, mà ở những ngày đấu cuối, chỉ 1 hay 2 tấm Huy chương Vàng cũng đã khác.

Tại SEA Games 31, đội tuyển Vật Quốc gia Việt Nam đoạt tới 17 Huy chương Vàng và đến SEA Games 32 cũng giành 13 Huy chương Vàng./.



SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41 Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.