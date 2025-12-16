Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật mới nhất sáng 16/12

Kết thúc 6 ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 40 huy chương Vàng, 47 huy chương Bạc và 80 huy chương Đồng.

Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam tạm đứng thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Tuy nhiên, đoàn Việt Nam đang bị hai đoàn xếp trên là chủ nhà Thái Lan và Indonesia bỏ xa trong cuộc cạnh tranh ở đại hội năm nay.

Đoàn thể thao Thái Lan hiện đang bỏ xa hoàn toàn so với phần còn lại để độc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp với 145 huy chương Vàng, 87 huy chương Bạc và 59 huy chương Đồng.

Thái Lan hiện đang bỏ xa Việt Nam đến hơn 100 huy chương Vàng, và tiếp tục hướng đến mục tiêu giành 241 huy chương Vàng chung cuộc để lập nên kỷ lục mới.

Trong khi đó, đoàn thể thao Indonesia cũng gây ấn tượng với 52 huy chương Vàng, 65 huy chương Bạc và 64 huy chương Đồng.

Đứng ở vị trí thứ tư, đoàn thể thao Singapore cũng đã có được 34 huy chương Vàng, 32 huy chương Bạc và 39 huy chương Đồng.

Hai đoàn tiếp theo là Malaysia và Philippines đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 5 khi chỉ hơn nhau đúng 1 huy chương Vàng để thay đổi thứ hạng.

Các vị trí thứ 7 đến 10 lần lượt là các đoàn Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste./.

