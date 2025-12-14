Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất tối 14/12

Đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 5 huy chương Vàng trong ngày thi đấu hôm nay (14/12), qua đó chưa thể đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

5 tấm huy chương Vàng mà đoàn Việt Nam có được đến từ các môn Bắn súng, Karate, Bowling và Bơi.

Bắn súng mở đầu ngày thi đấu tưởng chừng hoàn hảo cho đoàn Việt Nam bằng cú đúp huy chương Vàng, đồng thời phá hai kỷ lục SEA Games.

"Phát súng đầu tiên" đến từ nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ khi Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng giành chiến thắng với 1.711 điểm, bỏ xa hai đội xếp sau là Thái Lan (1.702 điểm) và Malaysia (1.701 điểm).

Ngay sau đó, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang tiếp tục thi đấu ấn tượng ở nội dung cá nhân súng ngắn 10m nữ.

Hai xạ thủ của Việt Nam đã đánh bại các đối thủ để tạo nên trận "chung kết" của riêng mình tranh huy chương Vàng.

Kết quả, Trịnh Thu Vinh đã giành thành tích tốt nhất với 242,7 điểm, chỉ nhiều hơn người đồng đội Nguyễn Thùy Trang đúng 1 điểm.

Thành tích này giúp Trịnh Thu Vinh lập cú đúp huy chương Vàng SEA Games, đồng thời liên tiếp phá hai kỷ lục.

Tiếp nối thành công của Bắn súng, các cô gái của đội tuyển Karate là Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu cũng đã giành huy chương Vàng sau khi đánh bại Thái Lan 2-0 ở chung kết nội dung Kumite đồng đội nữ.

Ở môn Bowling, Trần Hoàng Khôi đã gây bất ngờ với chiến thắng trước đối thủ Thái Lan trong trận chung kết đơn nam để giành huy chương Vàng.

Còn ở trên đường đua xanh, kình ngư Phạm Thanh Bảo đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung 200m ếch nam ở SEA Games, khi về nhất đợt bơi chung kết với thời gian 2 phút 12,81 giây.

Như vậy, tính đến 20g ngày 14/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 35 huy chương Vàng, 32 huy chương Bạc và 63 huy chương Đồng.

Thành tích này chưa thể giúp đoàn Việt Nam giành lại vị trí thứ 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 khi Indonesia có ngày thi đấu tốt hơn.

Đoàn Indonesia đã có thêm 7 huy chương Vàng, qua đó nâng cao thành tích với 38 huy chương Vàng, 55 huy chương Bạc và 50 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục có ngày thi đấu bùng nổ với việc giành thêm đến 31 huy chương Vàng, gần bằng với thành tích của đoàn Việt Nam trong 5 ngày thi đấu chính thức.

Đoàn thể thao Thái Lan hiện đã có được tổng cộng 126 huy chương Vàng, đạt hơn nửa số huy chương Vàng mà họ đặt ra trước khi SEA Games 33 khởi tranh.

Đoàn thể thao Singapore hiện vẫn đang đứng ở vị trí thứ tư với 21 huy chương Vàng, 25 huy chương Bạc và 30 huy chương Đồng.

Đoàn Malaysia bám sát ngay sau với 20 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc và 67 huy chương Đồng. Trong khi đó, Philippines xếp thứ 6 với 17 huy chương Vàng, 28 huy chương Bạc và 64 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt là Myanmar (3 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc, 20 huy chương Đồng), Lào (2, 4, 13), Brunei (0, 3, 5) và Timor Leste (0, 0, 2)./.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh phá 2 kỷ lục, lập cú đúp HCV tại SEA Games 33 Trịnh Thu Vinh đã có một ngày thi đấu thành công ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ khi giành huy chương Vàng và phá hai kỷ lục SEA Games, cả cá nhân lẫn đồng đội.