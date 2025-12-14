Thắng đậm Indonesia 5-0, tuyển bóng đá Nữ Việt Nam mạnh mẽ bước vào trận chung kết SEA Games

Chiều 14/12, Đội tuyển Nữ Việt Nam bước vào trận thi đấu bán kết tại SEA Games 33, đối đầu với Đội tuyển Nữ Indonesia.

Là đội được đánh giá cao hơn, tuyển Nữ Việt Nam sớm áp đặt thế trận và tạo được hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Indonesia. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Bích Thùy hay Hải Yến vẫn chưa đưa bóng đi trúng khung thành.

Đến phút thứ 27, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ mang áo số 5 Gea Yumanda bên phía Indonesia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Bích Thùy không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số, đưa Đội tuyển Nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Cuối hiệp 1, Indonesia có cơ hội gỡ hòa khi tiền vệ mang áo số 10 Sheva Imut băng xuống đối mặt thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên, pha dứt điểm sau đó của cầu thủ Indonesia lại đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế 1 bàn dẫn trước nghiêng về Đội tuyển Nữ Việt Nam.

Ngay đầu hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung có được bàn nhân đôi cách biệt từ một sai lầm của cầu thủ đối phương. Thủ môn Iris Joska phát bóng trúng vào đầu của Hải Yến, bóng từ từ đi vào lưới và tỷ số được nâng lên 2-0 cho Đội tuyển Nữ Việt Nam.

Chỉ 10 phút sau, lại là Hải Yến với pha băng cắt và dứt điểm chuẩn xác tung lưới Indonesia, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và nâng tỷ số lên 3-0 cho "Những Cô gái Vàng."

Tuyển Nữ Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì sức ép và có được bàn thắng thứ 4, khi Bích Thùy đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc được thực hiện bởi Trần Thị Duyên.

"Show diễn" hoàn hảo của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung được khép lại với pha bấm bóng tinh tế của tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như, ấn định thắng lợi 5 sao cho Đội tuyển Nữ Việt Nam.

Giành chiến thắng tưng bừng trước đối thủ Indonesia, Đội tuyển Nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết tại SEA Games 33 - nơi đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng đến kỷ lục lần thứ 5 liên tiếp giành huy chương Vàng môn Bóng đá Nữ tại một kỳ Đại hội.

Đối thủ của Đội tuyển Nữ Việt Nam ở trận chung kết sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Philippines và chủ nhà Thái Lan./.

