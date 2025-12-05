Thái Thị Thảo lập hattrick, tuyển Nữ Việt Nam ra quân tưng bừng ở SEA Games 33

Tối 5/12, Đội tuyển Nữ Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ "ngôi hậu" tại SEA Games 33, với trận đấu ra quân gặp đối thủ Malaysia ở bảng B môn Bóng đá Nữ.

Là đội được đánh giá cao hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung dồn ép đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc và có được bàn thắng mở tỷ số chỉ sau 4 phút thi đấu.

Sau tình huống tranh bóng ở cột cờ góc bên phía cánh phải, Nguyễn Thị Hoa tung ra pha căng ngang tầm thấp, thủ môn bên phía Malaysia bắt bóng không tốt tạo cơ hội để đội trưởng Hải Yến dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, đưa Đội tuyển Nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Đến phút thứ 23, Hải Linh băng xuống bên phía cánh phải và tạt bóng bổng vào phía trong, thủ môn Abdul Ashikin tiếp tục băng ra không hợp lý, để Bích Thùy một lần nữa thoải mái đánh đầu đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho "Những Cô gái Vàng" của bóng đá Việt Nam.

Trong 10 phút tiếp theo, tuyển Nữ Việt Nam liên tiếp có thêm 2 bàn thắng do công của Hải Yến và Hải Linh để khép lại hiệp đấu đầu tiên với cách biệt dẫn trước 4-0.

Ngay đầu hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục có thêm bàn thắng. Cầu thủ vào sân thay người là Thái Thị Thảo thực hiện pha dứt điểm 1 chạm từ quả phạt góc, đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 5-0 cho Đội tuyển Nữ Việt Nam.

"Duyên" ghi bàn tiếp tục đến với Thái Thị Thảo khi chưa đầy 10 phút sau, tiền vệ mang áo 11 một lần nữa tung ra cú sút 1 chạm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc cao khung thành của Malaysia và nâng cách biệt lên thành một "set tennis" cho tuyển Việt Nam.

Thái Thị Thảo (số 11) vào sân và ghi 3 bàn thắng. (Ảnh: TTXVN)

Thắng lợi tưng bừng 7-0 được ấn định cho Đội tuyển Việt Nam khi Thái Thị Thảo hoàn tất cú hattrick ở phút thứ 70, sau một pha đánh đầu hiểm hóc.

Mở màn chiến dịch SEA Games 33 bằng chiến thắng đậm 7-0 trước Malaysia, Đội tuyển Nữ Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B, bằng điểm với Myanmar nhưng xếp trên nhờ hơn số bàn thắng.

Ở trận đấu tiếp theo, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp đối thủ "khó nhằn" hơn là Đội tuyển Nữ Philippines. Trận đấu sẽ diễn ra vào 18 giờ 30 ngày 8/12 trên Sân vận động Chonburi, Thái Lan./.

HLV Mai Đức Chung nói gì trước trận ra quân của Đội tuyển nữ Việt Nam? Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng Đội tuyển nữ Việt Nam cần phải tập trung giải quyết từng trận và mục tiêu cuối cùng vẫn là vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.