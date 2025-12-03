Ban tổ chức SEA Games gửi thư xin lỗi về sự cố liên quan quốc ca Việt Nam, Lào

Ban tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau sự cố kỹ thuật khiến nghi thức cử Quốc ca Việt Nam và Lào không thể diễn ra theo kế hoạch trên sân vận động Rajamangala chiều 3/12.

Bức thư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan, Tổng Thư ký Ban tổ chức SEA Games 33 - Tiến sỹ Gongsak Yodmani ký, nêu rõ Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand), với tư cách là Ban Tổ chức Đại hội (THASOC), xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới tất cả các bên liên quan về sự cố kỹ thuật xảy ra trước trận đấu giữa Lào và Việt Nam vào ngày 3/12/2025 tại sân vận động quốc gia Rajamangala. Sự cố khiến quốc ca của hai đội không thể được phát theo kế hoạch.

Tiến sỹ Gongsak Yodmani khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn. Một lần nữa, kính mong quý vị thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi."

Trước đó, trong nghi thức hát quốc ca trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, hệ thống âm thanh của sân bất ngờ dừng hoạt động. Không thể xử lý kịp thời, Ban tổ chức buộc phải để cầu thủ và ban huấn luyện hai đội hát quốc ca không nhạc đệm.

THASOC cho biết sẽ kiểm tra lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật, tăng cường giám sát nhân sự nhằm bảo đảm mọi nghi lễ của SEA Games 33 được thực hiện đầy đủ và trang trọng./.

Chủ nhà Thái Lan tiếp tục gặp sự cố nhầm quốc kỳ dù SEA Games chưa diễn ra Ban tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan tiếp tục vấp phải sai sót liên quan quốc kỳ, chỉ hơn một tháng sau sự cố nhầm cờ trong lễ bốc thăm U19 futsal Đông Nam Á 2025.