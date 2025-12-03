Đoàn Thể thao Việt Nam nhận hỗ trợ về công nghệ truyền thông tại SEA Games 33

Chiều 3/12, Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức công bố nhà tài trợ tại SEA Games 33 là Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cốc Cốc.

Sự hợp tác nhằm hỗ trợ tối đa điều kiện thông tin liên lạc, công nghệ và truyền thông cho các huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ đoàn trong suốt thời gian thi đấu.

Với mong muốn đảm bảo sự kết nối liên tục, thông suốt và ổn định trong suốt thời gian thi đấu, Vietnamobile tài trợ 1.500 thẻ eSIM quốc tế dung lượng lớn, tốc độ cao cho các huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ đoàn.

Giải pháp eSIM của Vietnamobile giúp đoàn chủ động liên lạc, cập nhật thông tin, nắm bắt nhanh lịch thi đấu và hỗ trợ công tác chuyên môn, kỹ thuật và truyền thông một cách hiệu quả.

Thông qua giải pháp eSIM, Vietnamobile kỳ vọng sẽ góp phần tạo dựng “mạch kết nối không gián đoạn” - giúp Đoàn Thể thao Việt Nam yên tâm thi đấu, chủ động thông tin và tiếp thêm sức mạnh công nghệ trên hành trình chinh phục thành tích tại đấu trường SEA Games.

Bên cạnh đó, Cốc Cốc - đơn vị sở hữu trình duyệt và công cụ tìm kiếm phổ biến hàng đầu tại Việt Nam - cũng cam kết đồng hành cùng chiến dịch truyền thông cổ vũ Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, với gói tài trợ truyền thông trị giá 1 tỷ đồng.

Để phục vụ cho kỳ Đại hội lần thứ 33, một không gian và hình thức quảng bá đặc biệt sẽ được thiết kế trên trình duyệt Cốc Cốc, nhằm truyền tải thông tin quan trọng về SEA Games như lịch thi đấu, kết quả các môn và những khoảnh khắc ấn tượng của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ngoài ra, Cốc Cốc cũng dành riêng vị trí nổi bật trên trang Thẻ mới (New Tab) để giúp người hâm mộ cập nhật tin tức nhanh chóng, thuận tiện đồng thời lan tỏa hình ảnh vận động viên và những câu chuyện truyền cảm hứng từ các đội tuyển đến cộng đồng người hâm mộ cả nước.

"Việc đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 là cam kết mạnh mẽ của Cốc Cốc trong việc dùng sức mạnh truyền thông số để lan tỏa không khí cổ vũ sôi nổi, truyền cảm hứng và gắn kết người hâm mộ trên không gian số, lan tỏa hình ảnh Đoàn Thể thao nước nhà với ý chí Việt, bản lĩnh Việt và khát vọng chinh phục đỉnh cao tại đấu trường khu vực," bà Mai Thị Thanh Oanh, Phó Tổng Giám đốc Cốc Cốc chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh những hỗ trợ thiết thực về công nghệ, truyền thông sẽ giúp các huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ đoàn thêm tự tin, thuận lợi trong quá trình thi đấu tại Thái Lan.

"Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được nhiều sự chung tay, hỗ trợ hơn nữa từ Vietnamobile, Cốc Cốc cũng như các doanh nghiệp và mạnh thường quân khác dành cho thể thao Việt Nam – đặc biệt là các khoản thưởng nóng kịp thời để động viên các vận động viên giành huy chương tại Đại hội," ông Trần Văn Mạnh chia sẻ.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tại Thái Lan với tổng số 1.165 thành viên. Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 là ông Nguyễn Hồng Minh (Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam).

Đoàn có 841 vận động viên sẽ tranh tài ở 47 môn và phân môn, trên tổng số 66 môn được tổ chức tại Đại hội, đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 huy chương Vàng, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 33.

SEA Games 33 sẽ tổ chức từ ngày 9-20/12. Các Đội tuyển đầu tiên của Việt Nam đã xuất quân sang Thái Lan từ ngày 1/12. Dự kiến, nhóm vận động viên cuối cùng sẽ trở về nước vào ngày 21/12, một ngày sau lễ bế mạc Đại hội./.

