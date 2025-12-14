SEA Games 33: Điền kinh Việt Nam khẳng định bằng Huy chương Vàng và kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc đã thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này trong tối 13/12 trên sân Supachalasai.

Ở cuộc tranh tài chỉ có 3 đội tham dự là Việt Nam, Thái Lan và Philippines, các vận động viên Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi vượt qua chủ nhà Thái Lan - đối thủ sở hữu nhiều “chân chạy” hàng đầu khu vực-để cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 15 giây 07, phá sâu kỷ lục cũ 3 phút 19 giây 29 do chính Thái Lan thiết lập tại SEA Games 32.

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp điền kinh Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành Huy chương Vàng nội dung 4x400m hỗn hợp.

Tại SEA Games 32, bộ tứ Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn từng bước lên ngôi vô địch.

Ở kỳ đại hội lần này, Nguyễn Thị Hằng tiếp tục giữ vai trò trụ cột, dẫn dắt đội hình trẻ bảo vệ thành công ngôi vị số một, trước sự cạnh tranh quyết liệt của đội chủ nhà, trong đó có “chân chạy” Atkinson Joshua Robert-nhà vô địch 400m nam.

Diễn biến cuộc đua cho thấy sự chủ động và chiến thuật hợp lý của đội Việt Nam. Ở hai lượt chạy đầu, Tạ Ngọc Tưởng và Nguyễn Thị Ngọc bứt phá mạnh mẽ, tạo ra khoảng cách đáng kể.

Đến lượt thứ ba, Lê Ngọc Phúc, trong lần trở lại thi đấu sau SEA Games 31, nỗ lực duy trì lợi thế trước sự bám đuổi của Robert. Ở lượt chạy cuối, Nguyễn Thị Hằng thể hiện rõ bản lĩnh và kinh nghiệm khi tăng tốc quyết định, giúp Việt Nam giữ vững vị trí dẫn đầu đến vạch đích.

Các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu xuất sắc nội dung hỗn hợp nam nữ 4x400m để giành HCV SEAGames 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chia sẻ sau chiến thắng, Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Tôi chỉ biết chạy hết sức mình vì thấy đối thủ bám rất sát. Khi nhìn lên bảng thành tích và biết đội phá kỷ lục SEA Games, tôi thực sự rất hạnh phúc. Đây là đội hình hoàn toàn mới, tôi là người lớn tuổi nhất, còn các đồng đội đều rất trẻ và tiến bộ nhanh. Được thi đấu cùng họ là niềm vui lớn với tôi.”

Trong khi đó, Tạ Ngọc Tưởng khẳng định không chịu áp lực dù vừa thua Atkinson Joshua Robert ở nội dung 400m nam trước đó.

Anh chia sẻ: “Khi bước lên đường chạy, tôi chỉ tập trung chạy hết khả năng của mình.” Còn Lê Ngọc Phúc cho biết anh gặp nhiều thuận lợi nhờ sự bứt phá của các đồng đội ở những lượt chạy đầu, giúp anh thi đấu tự tin hơn khi mới trở lại sau thời gian gián đoạn.

Ở các nội dung khác của môn điền kinh trong tối 13/12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng đường chạy” khi giành Huy chương Vàng 5.000m nữ với thành tích 16 phút 27 giây 13, nâng tổng số Huy chương Vàng SEA Games trong sự nghiệp lên con số 13.

Lê Thị Tuyết về nhì, giành Huy chương Bạc với thành tích 16 phút 34 giây 06, trong khi Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Philippines Gagnao Joida (17 phút 09 giây 87).

Ở nội dung 200m nữ, Lê Thị Cẩm Tú gây bất ngờ khi giành Huy chương Bạc với thành tích 23 giây 12, chỉ xếp sau vận động viên Singapore Shanti (23 giây 05). Đây được xem là kết quả vượt kỳ vọng đối với vận động viên sinh năm 2005 trong lần đầu dự SEA Games.

Cẩm Tú chia sẻ: “Tôi chỉ đặt mục tiêu đạt thành tích tốt nhất, nhưng kết quả cuối cùng đã vượt ngoài mong đợi.”

Ngoài ra, Điền kinh Việt Nam còn giành thêm Huy chương Đồng ở nội dung nhảy ba bước nữ nhờ công của Vũ Thị Ngọc Hà, với thành tích 13m68.

Trong khi đó, các vận động viên Lương Đức Phước, Ngần Ngọc Nghĩa và Nguyễn Trung Cường không đạt kết quả như mong đợi ở các nội dung tham dự./.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất sáng 14/12 Sau 4 ngày thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 30 huy chương Vàng, 29 huy chương Bạc và 54 huy chương Đồng.