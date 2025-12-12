Liên tiếp đánh bại chủ nhà, Việt Nam chạm mốc 20 HCV tại SEA Games 33

Tiếp nối thành công trong ngày thi trước đó, đoàn thể thao Việt Nam đã bùng nổ trong chiều 12/12 khi liên tiếp giành được 6 huy chương Vàng để cán mốc 20 huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Đáng chú, 4/6 huy chương Vàng mà đoàn Việt Nam giành được trong chiều nay (tính đến 16 giờ 15) đến từ những chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan.

Tấm huy chương Vàng thứ 20 của đoàn Việt Nam thuộc về đội tuyển Bi sắt, sau khi cặp đôi Ngô Ron và Lý Ngọc Tài vượt qua đôi Thái Lan với tỷ số 10-8.

Đinh Phương Thành nối tiếp thành công cho đội tuyển Thể dục dụng cụ bằng tấm huy chương Vàng nội dung xà kép.

Đinh Phương Thành giành được số điểm rất cao 12.900, bỏ xa hai vận động viên cạnh tranh đến từ Indonesia và chủ nhà Thái Lan.

Thành tích này giúp Đinh Phương Thành có cho riêng mình tấm huy chương Vàng thứ 14 tại các kỳ SEA Games.

Trước đó, ở môn Karate, võ sỹ Khuất Hải Nam thi đấu áp đảo để đánh bại võ sỹ chủ nhà Thái Lan Chanchang trong trận chung kết nội dung Kumite hạng cân 67kg nam.

Ngay đầu giờ chiều, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã chiến thắng đối thủ Thái Lan 16-14 trong trận chung kết 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Ngoài 4 tấm huy chương Vàng trên, đoàn Việt Nam trong chiều còn "gặt vàng" ở môn Đua thuyền (Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy, nội dung Canoe đôi nữ 200m) và Taekwondo (Bạc Thị Khiêm).

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã cán mốc 20 huy chương Vàng, để duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33./.

