SEA Games 33: HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu góp mặt ở chung kết và giành HCV

Đội tuyển U22 Việt Nam đã khép lại vòng bảng SEA Games 33 bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước U22 Malaysia chiều 11/12, qua đó giành ngôi đầu bảng B và chính thức vào bán kết.

Trong khi đó, U22 Malaysia với 3 điểm sẽ phải chờ so sánh thành tích với hai đội nhì bảng A và C để hy vọng đi tiếp.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Thái Lan, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời khẳng định khát vọng đưa U22 Việt Nam tiến xa nhất có thể.

Ông chia sẻ: “Sau trận mở màn gặp Lào, chúng tôi có hơn một tuần tập luyện cùng nhau để điều chỉnh chiến thuật, thay đổi lối chơi và con người. Những điều đó đã phát huy hiệu quả. Giờ đây, ưu tiên hàng đầu là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực cho trận tiếp theo. Tôi chưa nghĩ đến việc muốn gặp đội nào ở chung kết, nhưng muốn cùng U22 Việt Nam tiến vào trận đấu cuối cùng tại Rajamangala và giành huy chương Vàng tại đây.”

Trong trận đấu với U22 Malaysia, dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng tiền đạo Đình Bắc vẫn được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” nhờ hai pha kiến tạo và vai trò dẫn dắt lối chơi của U22 Việt Nam.

Anh chia sẻ: “Chiến thắng này là thành quả nỗ lực của cả đội trong suốt tuần qua. Sau hai bàn ở trận gặp Lào, tôi luôn giữ sự tập trung để cải thiện bản thân. Hai tình huống kiến tạo hôm nay là kết quả của sự tập luyện chăm chỉ.”

Phía bên kia chiến tuyến, dù U22 Malaysia thất bại nhưng Huấn luyện viên Nafuzi Zain vẫn dành lời khen cho các cầu thủ: “Trước tiên tôi xin chúc mừng U22 Việt Nam với chiến thắng và ngôi nhất bảng. Đây là trận đấu khó cho cả hai đội, bởi không đội nào muốn hoà dù kết quả đó vẫn có thể đưa đôi bên đi tiếp.

Các cầu thủ Việt Nam có kinh nghiệm hơn và thi đấu ở những giải đấu đẳng cấp cao hơn, sự vượt trội là rõ ràng. Tuy nhiên tôi tự hào vì các học trò đã chơi quyết tâm và nỗ lực tìm bàn thắng. Chúng tôi muốn chiến thắng, nhưng giờ phải chờ xem liệu có thể vào bán kết hay không.”

Đối thủ của U22 Việt Nam tại Bán kết sẽ được xác định sau lượt đấu cuối của bảng C trong ngày 12/12, hoặc từ đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trận bán kết diễn ra ngày 15/12, còn trận chung kết được tổ chức vào 18/12 tới./.

