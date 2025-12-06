HLV Mai Đức Chung: Bảng đấu vẫn còn nhiều đối thủ cạnh tranh

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khởi đầu hoàn hảo cho hành trình bảo vệ huy chương Vàng bằng chiến thắng đậm 7-0 trước Đội tuyển Malaysia ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Chiến thắng tưng bừng ngày ra quân giúp "các nữ chiến binh Sao vàng" có 3 điểm đầu tiên để tạm chiếm ngôi đầu bảng B.

Sau trận đấu, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng với màn thể hiện của các học trò và cho rằng đội đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra.

"Trận mở màn SEA Games, dù bóng đá nam hay nữ, đều rất khó khăn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Malaysia - đội bóng đang tiến bộ và có kết quả tốt trước Bangladesh," ông Chung cho biết. "Tôi luôn nhắc các cầu thủ giữ sự tập trung và thật may mắn chúng tôi đã có được chiến thắng."

Ông Chung cũng cho biết mong muốn các học trò có thể ghi thêm bàn thắng để mang đến lợi thế trong việc cạnh tranh với các đối thủ. “Trong bóng đá, huấn luyện viên nào cũng mong ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt, nhất là khi bảng đấu vẫn còn nhiều đối thủ cạnh tranh. Tôi luôn mong đội có thêm bàn thắng nếu có thể."

Ngoài việc giành chiến thắng đậm, Đội tuyển nữ Việt Nam không gặp bất lợi nào về lực lượng sau trận ra quân khi không có cầu thủ nào chấn thương và không thẻ phạt.

Nói về điều này, ông Mai Đức Chung chia sẻ: "Chúng tôi không bị chấn thương, không thẻ vàng, qua đó đảm bảo lực lượng tốt nhất cho trận đấu tiếp theo."

Niềm vui của Tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ông Chung cũng chia sẻ về sự tính toán trong việc sử dụng nhân sự: “Tôi sắp xếp đội hình xen kẽ giữa các cầu thủ trẻ và có kinh nghiệm, chứ không dùng hoàn toàn một nhóm. Yêu cầu của tôi hôm nay là tạo được nhiều bàn thắng, và đội đã thực hiện tốt.”

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng bày tỏ sự xúc động trước sự cổ vũ của người hâm mộ. Ông nói: “Hôm nay chỉ có nhóm nhỏ cổ động viên Việt Nam trên khán đài nhưng cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi cảm động khi nghe nhiều cổ động viên gọi tên mình. Xin cảm ơn các cổ động viên đã ủng hộ Đội tuyển nữ Việt Nam cũng như cá nhân tôi.”

Ở trận đấu ra quân, Đội tuyển nữ Việt Nam đã nắm hoàn toàn thế trận trong suốt cả trận đấu để tạo nhiều tình huống nguy hiểm và có 7 lần khiến đối phương phải vào lưới nhặt bóng.

Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, các cô gái của chúng ta đã dẫn trước 4-0 nhờ các pha lập công của Phạm Hải Yến (cú đúp), Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Hải Linh.

Sang hiệp 2, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gây sức ép và có thêm ba bàn thắng nữa đều do công của Thái Thị Thảo.

Chia sẻ sau trận đấu, Thái Thị Thảo cho biết: "Đây là trận đấu đầu tiên tại SEA Games 33 nên toàn đội luôn được nhắc nhở tập trung. Tôi rất vui khi thực hiện tốt yêu cầu của ban huấn luyện và đội đã giành chiến thắng."

Chia sẻ về hat-trick đầu tiên của mình trong màu áo đội tuyển, Thái Thị Thảo nói: “Tôi may mắn ghi được 3 bàn. Đó là kết quả từ lối chơi và thế trận tốt mà toàn đội tạo ra. Đây là động lực để toàn đội hướng tới các trận tiếp theo.”

Thái Thị Thảo cũng cho biết hat-trick này cô dành tặng một người bạn đồng đội vừa đón thành viên mới trong gia đình. "Đây là hat-trick đầu tiên tại đội tuyển nên em rất vui và hy vọng toàn đội sẽ có một kỳ SEA Games 33 thật thành công."

Thái Thị Thảo thi đấu xuất sắc và có hat-trick trong trận đấu ra quân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thắng đậm để tạm đứng đầu bảng B song thách thức với Đội tuyển Việt Nam vẫn còn chờ đợi ở phía trước khi phải gặp hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trước trận đấu của Việt Nam, Đội tuyển Myanmar đã có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Đội tuyển Philippines nhờ các bàn thắng của Win Theingi Tun và May Htet Lu.

Trận thua Myanmar đã đẩy Philippines vào thế khó và buộc phải thắng trong hai trận còn lại mới có thể giành quyền đi tiếp.

Điều này khiến cho trận đấu sắp tới của Đội tuyển nữ Việt Nam được dự báo sẽ rất khó khăn khi mà các cô gái Philippines sẽ thi đấu với tinh thần chiến thắng rất lớn./.

