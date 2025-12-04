SEA Games 33: U22 Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại U22 Malaysia

Sau trận thắng U22 Lào 2-1 ở ngày ra quân, U22 Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp U22 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Trong buổi tập chiều 4/12, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã có những chia sẻ về trận đấu ra quân cũng như hướng đến màn chạm trán U22 Malaysia.

Quốc Việt cho biết toàn đội đang duy trì tinh thần tích cực sau chiến thắng 2-1 trước U22 Lào và vẫn còn đôi chút tiếc nuối khi chưa ghi được nhiều bàn thắng hơn.

“Sau trận đấu hôm qua, tinh thần toàn đội khá tốt. Hơi tiếc một chút khi chúng tôi chưa thể ghi được nhiều bàn. Thầy cũng động viên rằng trận đầu lúc nào cũng khó khăn nên có 3 điểm là tốt rồi,” Quốc Việt chia sẻ.

Tiền đạo sinh năm 2003 này cho rằng đội còn nhiều điểm cần phải cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. “Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Sang trận thứ hai, toàn đội sẽ cố gắng ghi nhiều bàn hơn.”

Quốc Việt cũng nói thêm về yêu cầu từ Huấn luyện viên Kim Sang-sik và cảm thấy tiếc nuối vì chưa ghi bàn. “Thầy giao nhiệm vụ phải cố gắng hết mình và tận dụng cơ hội. Là tiền đạo thì phải ghi bàn. Tôi hơi tiếc vì chưa ghi bàn ở trận đầu, nhưng sẽ cố gắng hơn ở trận tới.”

Nói về tình huống bàn thắng thứ 2 của U22 Việt Nam, Quốc Việt cho biết do không có VAR nên "đội chỉ phản ứng theo cảm nhận tình huống và không nghĩ trọng tài sẽ thay đổi quyết định. May mắn là cuối cùng bàn thắng được công nhận."

HLV Kim Sang-sik theo dõi các cầu thủ tập luyện trên sân. (Nguồn: VFF)

Trước đó, sau trận đấu với U22 Lào, mặc dù các cầu thủ chỉ ghi được 2 bàn thắng song Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ông hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt là cách họ vượt qua khó khăn sau bàn thua cuối hiệp một. “Các cầu thủ đã thi đấu theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi cũng chưa may mắn trong khâu dứt điểm và đáng tiếc là chỉ ghi được 2 bàn."

“Kết quả hôm nay là thành quả cho những cố gắng của các cầu thủ. Tôi rất tiếc về bàn thua trong hiệp 1, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng," ông Kim Sang-sik nói, đồng thời nhấn mạnh "toàn đội sẽ nhanh chóng hồi phục và chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Malaysia.”

Mục tiêu giành 3 điểm trước U22 Malaysia

Theo lịch thi đấu, "các chiến binh Sao vàng" còn 7 ngày nữa để chuẩn bị cho màn chạm trán với U22 Malaysia - trận đấu mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng B cùng tấm vé trực tiếp góp mặt ở vòng bán kết.

Chia sẻ về trận đấu sắp tới, Quốc Việt tự tin cho biết: "Tôi từng thi đấu nhiều lần với Malaysia nên rất tự tin đối đầu. Mục tiêu của U22 Việt Nam chắc chắn là 3 điểm."

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16g ngày 11/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Tuy nhiên, trước khi trận đấu này diễn ra, U22 Malaysia sẽ có màn so tài với U22 Lào vào ngày 6/12. Trận đấu sẽ quyết định xem liệu Lào có phải sớm dừng cuộc chơi khi mà SEA Games 33 chưa chính thức khởi tranh hay không.

Trở lại với buổi tập chiều 4/12, do vừa trải qua trận ra quân nên Kim Sang-sik đưa ra giáo án với khối lượng vận động vừa phải.

U22 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia. (Nguồn: VFF)

Nhóm cầu thủ đá chính trước U22 Lào chủ yếu tập hồi phục và thư giãn gân cốt, trong khi nhóm còn lại rèn thêm các bài phối hợp tấn công và dứt điểm.

Theo VFF, U22 Việt Nam vẫn còn quỹ thời gian 7 ngày trước cuộc đối đầu với U22 Malaysia. Trong giai đoạn này, Huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi, đặc biệt là khả năng xử lý ở những tình huống cuối cùng. Toàn đội đồng tâm hiệp lực hướng đến chiến thắng để giành vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

