SEA Games 33: U22 Philippines giành vé đầu tiên vào bán kết

Trong trận đấu khuôn khổ bảng C tối 8/12 tại Thái Lan, đội tuyển U22 Philippines đã bất ngờ đánh bại đương kim vô địch U22 Indonesia với tỷ số 1-0, qua đó trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 2025.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Otu Banatao, ngay ở phút bù giờ của hiệp 1, sau một tình huống ném biên nhanh vào vòng cấm khiến hàng thủ Indonesia lúng túng. Banatao bật cao đánh đầu, đưa bóng vào góc lưới, đánh bại thủ môn đối phương.

Trong phần còn lại của trận đấu, U22 Philippines chủ động lùi sâu, chơi với hai lớp phòng ngự tập trung và khiến Indonesia bất lực trong các pha dứt điểm - dù đội bóng áo đỏ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm suốt hiệp hai. Các cú sút của Indonesia hoặc đi vọt xà hoặc bị chặn phá.

Với hai trận toàn thắng, U22 Philippines giành ngôi đầu bảng C và chính thức giành vé đi tiếp. Trong khi đó, thất bại này đẩy U22 Indonesia vào tình thế nguy hiểm - dù vẫn còn một trận với U22 Myanmar.

Cơ hội đi tiếp của U22 Indonesia với tư cách đội nhì bảng hiện khá mong manh./.

