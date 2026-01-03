ASEAN Para Games 13: Cơ hội lớn để VĐV khuyết tật Việt Nam vượt qua chính mình

Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) diễn ra từ ngày 15-27/1 tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) là đấu trường rất quyết liệt, với sự tham gia của những vận động viên khuyết tật có thành tích xuất sắc nhất trong khu vực.

ASEAN Para Games 13 cũng là cơ hội lớn để các vận động viên người khuyết tật Việt Nam được thể hiện ý chí, quyết tâm, nghị lực phi thường vượt qua những trở ngại của bản thân, tự tin vươn lên, vượt qua chính mình.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội với 184 thành viên, trong đó có 17 cán bộ đoàn, 27 huấn luyện viên và 140 vận động viên; tham gia tranh tài ở 11/19 môn thi đấu, gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Boccia, Cờ vua, Judo khiếm thị, Bắn cung, Quần vợt xe lăn và Đấu kiếm xe lăn. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ lên đường đến Thái Lan vào ngày 15/1 và từ Thái Lan về Việt Nam dự kiến vào ngày 27/1.

Tham dự ASEAN Para Games 13, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu giành từ 40-50 huy chương Vàng, nằm trong tốp 4-5 quốc gia dẫn đầu khu vực.

Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ khẳng định vượt qua mọi khó khăn, rào cản, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ cố gắng nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đoàn sẽ luôn đoàn kết với tinh thần tổ chức kỷ luật cao, tuân thủ quy định và pháp luật của quốc gia đăng cai, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Là vận động viên tham dự ASEAN Para Games 13, vận động viên Lê Văn Công (Cử tạ khuyết tật) cho biết anh vẫn thường xuyên tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù ít được đi tập huấn chuyên sâu, nhưng với tinh thần thi đấu hết mình vì mầu cờ sắc áo, anh vẫn tin tưởng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ giành huy chương Vàng tại Đại hội sắp tới.

Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã và đang có sự phát triển tích cực, tham dự nhiều đại hội ở khu vực, châu lục và thể giới, đạt nhiều thành tích xuất sắc, kể cả huy chương Vàng ở Paralympic Games (Đại hội Thể thao Người khuyết tật thế giới).

Nhiều vận động viên đã trở thành những tấm gương về ý chí và khát vọng vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, đóng góp thiết thực cho xã hội, đất nước. Sự đóng góp của thể thao người khuyết tật Việt Nam vào sự nghiệp thể dục, thể thao là rất đáng ghi nhận, đáng trân trọng và tự hào.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Thị Hoàng Yến, Trưởng Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 thông tin: Người khuyết tật và thể thao người khuyết tật Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách nhằm tạo mọi điều kiện giúp người khuyết tật thụ hưởng đầy đủ và bình đẳng các quyền công dân; phát huy hết khả năng, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội, trong đó có thể dục, thể thao.

Vận động viên thể thao người khuyết tật đã thể hiện ý chí, nghị lực, bản lĩnh tối đa để vượt lên số phận, vượt lên chính không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn hòa nhập cuộc sống, góp phần mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc thông qua thành tích thi đấu thể thao, lan tỏa niềm tin, nghị lực, ý chí vượt lên và hòa nhập của người khuyết tật... Họ là những tấm gương minh chứng cho tinh thần Việt Nam: Tài năng, trí tuệ, kiên cường, dám ước mơ với quyết tâm chinh phục, giành chiến thắng./.

