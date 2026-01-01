Nguyễn Thị Oanh lần thứ 4 vô địch Giải Bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Sáng 1/1/2026, Giải Bán marathon Quốc tế Việt Nam do Herbalife tài trợ (VIHM 2026) chính thức mở màn năm mới trong bầu không khí sôi động và đầy cảm hứng, với gần 7.000 vận động viên cùng sải bước trên các tuyến phố Hà Nội.

Tuân thủ nghiêm túc định hướng tổ chức các sự kiện thể thao của thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức đã điều chỉnh cung đường chạy ra ngoài vùng lõi đô thị. Lần đầu tiên, các vận động viên được trải nghiệm hành trình băng qua sông Hồng, chinh phục cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên - một cung đường được đánh giá là thử thách hơn.

Nội dung Gia đình thể thao là điểm nhấn xuyên suốt của giải đấu trong 4 mùa giải đã qua. Năm nay, hàng trăm gia đình đã cùng nắm tay nhau chinh phục cung đường 3/4 vòng hồ Thiền Quang, tạo nên hình ảnh ấm áp, gần gũi.

Bên cạnh giá trị cộng đồng, VIHM 2026 tiếp tục là sân chơi đỉnh cao của các vận động viên hàng đầu. Ở cự ly 21km nữ hệ chuyên nghiệp, kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh một lần nữa khẳng định vị thế số 1 khi cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 16 phút 37 giây, qua đó giành chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp.

Chia sẻ sau cuộc đua, Nguyễn Thị Oanh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được hòa mình cùng hàng nghìn runners và gửi lời chúc sức khỏe, bền bỉ tới cộng đồng chạy bộ nhân dịp năm mới.

Nội dung Gia đình thể thao là điểm nhấn của Giải Bán marathon Quốc tế Việt Nam. (Ảnh: VIHM)

Bên cạnh thành tích của Nguyễn Thị Oanh, gương mặt trẻ Lê Thị Lam cũng tạo ra dấu ấn đặc biệt. Vận động viên sinh năm 2005 đạt kỷ lục cá nhân (PR) khi chạy bên cạnh đàn chị Nguyễn Thị Oanh ở cự ly 21 km đường chạy VIHM 2026, với thông số 1 giờ 18 phút 22 giây, chỉ kém đàn chị kỷ lục gia hơn 1 phút.

Ở cự ly 21km nam, cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Trung Cường và Edwin Kiptoo đã tạo nên bầu không khí kịch tính.

Với quyết tâm cao độ, Hoàng Nguyên Thanh đã bứt phá mạnh mẽ sau nửa chặng đường và cán đích với thời gian 1 giờ 07 phút 42 giây, đánh dấu sự trở lại đầy thuyết phục tại đường chạy VIHM.

Những gương mặt quen thuộc của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam cũng tạo dấu ấn ở hệ nâng cao như Lương Đức Phước vô địch cự ly 5km nam, Bùi Thu Hằng cán đích đầu tiên cự ly 10km nữ, và chủ nhân tấm huy chương Đồng Marathon SEA Games là Bùi Thị Thu Hà vô địch cự ly 5km nữ.

Sau những cuộc tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã xác định được các vận động viên và các đội đạt giải, bao gồm 06 giải cá nhân nâng cao, 06 giải cá nhân hệ phong trào và 07 giải đồng đội, ghi nhận xứng đáng những nỗ lực và thành tích nổi bật tại giải đấu năm nay./.

