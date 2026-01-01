Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu nhất năm 2025

Ngày 31/12/2025, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã chính thức công bố kết quả bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên và Đội thể thao tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Ở hạng mục vận động viên tiêu biểu, xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bắn súng, Công an Nhân dân) lần thứ hai liên tiếp dẫn đầu với 1.272 điểm.

Ông Kim Sang-sik (bóng đá nam, đội tuyển quốc gia) đứng đầu hạng mục Huấn luyện viên tiêu biểu.

Danh hiệu đội thể thao tiêu biểu ghi nhận Đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia dẫn đầu với 1.660 điểm.

Ở lĩnh vực thể thao người khuyết tật, Vi Thị Hằng (bơi, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng đầu danh sách vận động viên tiêu biểu với 282 điểm.

Ông Nguyễn Đăng Viễn (bơi, Thành phố Hồ Chí Minh) dẫn đầu danh sách huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu. Theo kế hoạch, các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 sẽ được tôn vinh tại Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam, tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (27/3/2026)./.