Ông Nguyễn Văn Hiều giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ IV

Ngày 28/12, Đại hội đại biểu Liên đoàn Cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ IV (2025-2030) đã diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng cho một hành trình mới với mục tiêu “Tự tin phát triển-Khẳng định vị thế.”

Ông Nguyễn Văn Hiều được Đại hội tin tưởng bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ IV.

Bước sang nhiệm kỳ IV (2025-2030), Liên đoàn Cầu mây Việt Nam đặt mục tiêu thay đổi diện mạo bộ môn với chiến lược hành động quyết liệt. Trong đó, đẩy mạnh tham mưu, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Cầu mây vào hệ thống Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng, lan tỏa phong trào tập luyện môn Cầu mây đến các khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung.

Đây được xem là giải pháp căn cơ để xây dựng phong trào bền vững, tạo nguồn lực lượng kế cận cho các đội tuyển.

Về thể thao thành tích cao, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ và giành thêm các ngôi vị cao nhất tại các kỳ Đại hội lớn như SEA Games 34, 35 và ASIAD 20, 21, trong đó có mục tiêu giành 1 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc tại ASIAD 20 (Nhật Bản, năm 2026).

Liên đoàn chủ trương đầu tư trọng điểm cho các vận động viên xuất sắc, thuê chuyên gia hàng đầu từ Thái Lan, Malaysia để nâng tầm chiến thuật. Đặc biệt, việc tổ chức thường niên 5 giải quốc gia và ít nhất 2 giải quốc tế tại Việt Nam trong nhiệm kỳ tới sẽ là cơ hội để các vận động viên cọ xát và nâng cao vị thế của Liên đoàn trên trường quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của Liên đoàn trong nhiệm kỳ qua.

Ông nhấn mạnh, dù phải đối mặt với những khó khăn của COVID-19, Cầu mây Việt Nam vẫn kiên cường duy trì hệ thống giải đấu ổn định và giành nhiều thành tích ấn tượng tại các đấu trường lớn như ASIAD và thế giới.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự đúng đắn trong công tác chuyên môn và ý chí của tập thể Ban Chấp hành.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Để Cầu mây tiếp tục phát triển đúng hướng, quy tụ các nguồn lực trong xã hội nhằm xây dựng phong trào và phát triển Cầu mây rộng khắp cả nước, nâng cao thành tích thi đấu của vận động viên tại đấu trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đề nghị Liên đoàn Cầu mây Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, củng cố tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường vai trò điều hành, tạo ra một môi trường chuyên nghiệp để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia phát triển bộ môn; triển khai chiến lược phát triển phong trào theo chiều rộng lẫn chiều sâu; khai thác tiềm năng tại vùng miền núi phía Bắc và miền Trung, tạo ra một mạng lưới cung cấp lực lượng kế thừa dồi dào cho các đội tuyển quốc gia; chủ động xây dựng các Đề án khả thi để phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đưa Cầu mây vào trường học và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, giúp sớm phát hiện và mài giũa những "viên ngọc thô" ngay từ ghế nhà trường.

Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2025-2030). (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Song song với việc mở rộng phong trào, hệ thống thi đấu cần tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hóa, tạo sân chơi cộng đồng và là thước đo chính xác để tuyển chọn nhân tài cho thể thao đỉnh cao.

Bên cạnh đó, Liên đoàn tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, phấn đấu đăng cai các giải đấu lớn tại Việt Nam và cử những đại diện ưu tú tham gia vào Ban chuyên môn của Liên đoàn Cầu mây thế giới, từ đó nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên bản đồ Cầu mây toàn cầu; nâng cao "giá trị thương hiệu" thông qua tính chuyên nghiệp của các giải đấu, xây dựng hình ảnh các vận động viên tiêu biểu làm đại sứ; đổi mới phương thức vận động tài trợ, tạo ra nguồn thu bền vững từ hoạt động nội tại, từng bước tự chủ về tài chính, tạo nguồn lực dồi dào để tái đầu tư cho phong trào, đưa Cầu mây Việt Nam vững bước trên con đường phát triển chuyên nghiệp và bền vững…

Đại hội đại biểu Liên đoàn Cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ IV đã bầu ra 23 nhân sự Ban Chấp hành. Ông Nguyễn Văn Hiều được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ IV, cùng các Phó Chủ tịch: Vũ Hoài Nam, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Văn Thăng và Lê Thanh Sơn (kiêm Tổng thư ký).

Nhiệm kỳ qua, trong khó khăn của dịch bệnh và những biến động kinh tế, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các địa phương… hoạt động của Liên đoàn Cầu mây Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp thể thao nước nhà.

Giai đoạn 2020-2025, Cầu mây Việt Nam đạt nhiều thành tích ấn tượng, như: 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc); 1 huy chương Vàng SEA Games 32, 1 huy chương Vàng SEA Games 33, 2 huy chương Vàng Vô địch thế giới, 1 huy chương Vàng Cúp thế giới và nhiều huy chương Bạc, Đồng tại các giải khu vực, châu lục và thế giới.../.

SEA Games 33: Những tấm huy chương Vàng lịch sử của Thể thao Việt Nam Tâm điểm trong buổi chiều thi đấu ngày 18/12 của đoàn Thể thao Việt Nam là tấm HCV lịch sử của đội tuyển Futsal nữ cùng chiến thắng giàu ý nghĩa của cầu mây nam sau hơn 20 năm chờ đợi.