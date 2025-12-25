HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Nữ Việt Nam tại VCK Nữ châu Á 2026

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tiếp tục đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam, thi đấu tại Vòng chung kết châu Á 2026 diễn ra vào đầu tháng 3/2026.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, đội tuyển Nữ Việt Nam tiếp tục quá trình chuẩn bị, hướng đến giải đấu châu lục. Toàn đội cần duy trì sự ổn định về chuyên môn, lối chơi và công tác quản lý đội tuyển.

Với quỹ thời gian chuẩn bị eo hẹp, huấn luyện viên Mai Đức Chung - nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và có sự am hiểu sâu sắc về bóng đá Nữ Việt Nam được VFF đánh giá là nhân tố phù hợp nhất để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn có ý nghĩa then chốt này.

Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của VFF đồng thời khẳng định sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại Vòng chung kết bóng đá Nữ châu Á 2026.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia đánh giá huấn luyện viên Mai Đức Chung là sự lựa chọn phù hợp nhất để giúp đội tuyển Nữ Quốc gia phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, đồng thời hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại Vòng chung kết Nữ châu Á 2026.

"Huấn luyện viên Mai Đức Chung là nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm, có uy tín với đội tuyển Nữ. Các cầu thủ đã rất hiểu triết lý, phương pháp huấn luyện của ông và ông cũng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng cầu thủ," ông Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ thêm.

Đội tuyển Nữ Việt Nam vừa giành huy chương Bạc tại SEA Games 33. (Ảnh: TTXVN)

Theo kế hoạch, tháng 1/2026, đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu 2 trận giao hữu tại đây.

Tiếp đó, đội sẽ sang Australia - quốc gia đăng cai Vòng chung kết bóng đá Nữ châu Á 2026 để tập huấn đợt 2, thi đấu một trận giao hữu trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế của bóng đá Nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục./.

