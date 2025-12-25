'Lamine Yamal' xứ Thanh tâm sự về món nem chua trước thềm VCK U23 châu Á 2026

Chiều 25/12, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), trước khi lên đường sang Qatar tập huấn để tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự, hướng đến Vòng chung kết châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Lê Văn Thuận cho biết toàn đội đang đạt trạng thái tinh thần tốt và cảm thấy hào hứng khi một lần nữa có cơ hội tham gia tập huấn ở nước ngoài (U23 Việt Nam từng tập huấn tại UAE và có 2 trận giao hữu với U23 Qatar hồi tháng 10/2025).

"Trận giao hữu với U23 Syria trong khuôn khổ chuyến tập huấn sắp tới sẽ là cơ hội tốt để toàn đội rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm Giải U23 châu Á 2026. Bản thân em có chuẩn bị thêm một chút đồ ăn - cụ thể là nem chua, do lần tập huấn trước em cảm thấy không hợp với đồ ăn Qatar lắm," tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chia sẻ.

Lê Văn Thuận là một trong những nhân tố tạo đột biến của đội hình U22 Việt Nam giành tấm huy chương Vàng môn Bóng đá Nam tại SEA Games 33 vừa qua.

Tiền vệ mang áo số 10 được ví như "siêu dự bị" của huấn luyện viên Kim Sang-sik, với nhiều lần vào sân từ ghế dự bị và giúp đội nhà giành chiến thắng, như pha đánh đầu mở tỷ số ở trận bán kết gặp Philippines hay cú dứt điểm uy lực góp công dẫn đến bàn quyết định ở trận chung kết với Thái Lan.

"Thực sự ở kỳ SEA Games vừa qua em vẫn còn nhiều thiếu sót và đây là điều em sẽ cố gắng cải thiện ở giải đấu sắp tới. Đầu tiên là cải thiện về khía cạnh tinh thần, sau đó em sẽ cố gắng 'nâng cấp' thể hình, thể lực để cùng toàn đội hướng đến những mục tiêu lớn hơn," Lê Văn Thuận cho biết.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một trận giao hữu với U23 Syria trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Sau khi hội quân tại Hà Nội, đội tuyển U23 Việt Nam thường khởi động với những bài tập nhẹ để "làm nóng" trước khi tăng dần cường độ tập luyện.

Theo chia sẻ của Lê Văn Thuận, công tác hậu cần cũng đã được Liên đoàn và Ban Huấn luyện chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cầu thủ, từ áo phao đến quần áo ấm để giúp các cầu thủ yên tâm tập luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Qatar.

Trước đó, chiều 24/12, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tới thăm và động viên toàn đội trước ngày lên đường sang Qatar tập huấn. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh toàn đội cần sớm gác lại cảm xúc của kỳ Đại hội vừa qua để tập trung tối đa cho nhiệm vụ mới, khi đấu trường U23 châu Á sắp tới sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều với những đội tuyển U23 hàng đầu châu lục, đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và tính kỷ luật cao.

Theo kế hoạch, ngày mai 26/12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn. Trong thời gian này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Syria.

Sau giai đoạn tập huấn, đội sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026 để tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức khi lần lượt chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Với sự chuẩn bị bài bản, lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng tinh thần hưng phấn sau thành công tại SEA Games 33, đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện hình ảnh tích cực, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm tại sân chơi U23 châu Á 2026./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

