Hoàn thiện khung pháp lý: "Trụ cột" để bóng đá Việt Nam phát triển bền vững

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, công tác pháp lý tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng, bảo đảm mọi hoạt động được triển khai đúng quy định, phù hợp với chuẩn mực của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và pháp luật Việt Nam.

Dấu ấn nổi bật là việc hoàn thiện và ban hành Quy chế Bóng đá Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp và Quy chế Bóng đá ngoài chuyên nghiệp. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống văn bản quản lý thống nhất, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo quy định trước đây đồng thời tạo nền tảng pháp lý đồng bộ cho toàn bộ hệ thống bóng đá quốc gia.

Quy chế mới được ban hành không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong nước mà còn tiệm cận các chuẩn mực quản trị hiện đại của bóng đá quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

Song song với đó, VFF tiếp tục triển khai công tác tham mưu, tư vấn pháp lý, hoàn thành việc rà soát và đóng góp ý kiến đối với hơn 40 văn bản quan trọng, bao gồm các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, quy chế, quy định và điều lệ giải đấu.

Công tác này góp phần bảo đảm tính pháp lý, tính chặt chẽ và thống nhất trong quá trình ký kết, tổ chức và vận hành các hoạt động bóng đá, hạn chế rủi ro pháp lý phát sinh, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị.

Công tác xây dựng hệ thống văn bản, quản lý bóng đá được VFF triển khai đúng quy định, phù hợp với chuẩn mực của FIFA, AFC và pháp luật Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho biểu trưng logo VFF đối với nhiều nhóm sản phẩm và dịch vụ. Đây là cơ sở quan trọng cho công tác khai thác thương mại, tiếp thị và phát triển hình ảnh bóng đá Việt Nam trong dài hạn.

Với những nhóm sản phẩm còn vướng mắc về bảo hộ, VFF tiếp tục chủ động làm việc với các bên liên quan nhằm hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định.

Công tác quản lý tư cách cầu thủ, huấn luyện viên và quan chức tiếp tục được triển khai chặt chẽ thông qua các hệ thống quản lý hiện đại trên nền tảng số của FIFA. Năm 2025, VFF đã hoàn thành việc duyệt đăng ký cho gần 10.000 quan chức, huấn luyện viên và cầu thủ thuộc 246 đội bóng của các câu lạc bộ tham dự 21 giải đấu quốc gia trên Hệ thống FIFA Connect.

Công tác cấp Giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC), hoàn thiện Lý lịch điện tử cầu thủ (EPP) trên hệ thống FIFA TMS được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, bảo đảm quyền lợi và tính hợp lệ cho cầu thủ khi tham gia thi đấu trong và ngoài nước.

Với các đội tuyển quốc gia, VFF hoàn thành thủ tục xác nhận tư cách đăng ký thi đấu của FIFA cho nhiều cầu thủ đồng thời phối hợp thu thập, hoàn thiện hồ sơ cho nhiều trường hợp khác. Việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý quốc tế không chỉ bảo đảm tính hợp lệ về tư cách thi đấu mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp trong quản lý cầu thủ và đội tuyển, góp phần bảo vệ uy tín của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Việc hoàn thiện thủ tục pháp lý quốc tế theo đúng quy định của FIFA giúp các cấp độ đội tuyển của Việt Nam đảm bảo tính hợp lệ trong đăng ký thi đấu, tránh trường hợp sai phạm như Malaysia. (Ảnh: VFF)

VFF cũng tiến hành triển khai Hệ thống Quản lý thi đấu FIFA CMS tại các giải đấu nhằm góp phần hiện đại hóa quy trình tổ chức, nâng cao tính minh bạch, chính xác trong quản lý dữ liệu và điều hành giải, từng bước tiệm cận với phương thức tổ chức của các liên đoàn bóng đá tiên tiến.

Trong lĩnh vực cấp phép câu lạc bộ, Ban Cấp phép, Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép cùng bộ phận điều hành của VFF đã phối hợp triển khai công tác cấp phép theo đúng kế hoạch, bảo đảm các tiêu chí về pháp lý, tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự và đào tạo trẻ.

Công tác cấp phép không chỉ là điều kiện bắt buộc để tham dự các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp trong nước và châu lục, mà còn đóng vai trò thúc đẩy các câu lạc bộ nâng cao năng lực quản trị, hướng tới mô hình hoạt động chuyên nghiệp và bền vững.

Những kết quả đạt được trong công tác pháp lý và cấp phép năm 2025 đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý và đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Đây là yếu tố "hậu trường" nhưng đóng một vai trò quan trọng, góp phần giúp bóng đá Việt Nam vận hành ổn định, minh bạch và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với đấu trường khu vực và thế giới./.

