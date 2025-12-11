SEA Games 33: HLV Mai Đức Chung ca ngợi "tinh thần thép" của học trò

Sau chiến thắng quan trọng 2-0 trước đội tuyển nữ Myanmar, Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định chìa khóa dẫn đến thành công của Đội tuyển nữ Việt Nam chính là bản lĩnh - điều đã xuất hiện khi tập thể bị đẩy vào tình cảnh khó khăn nhất.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, ông mở đầu bằng lời cảm ơn chân thành: "Chúng tôi biết ơn những khán giả Việt Nam đã có mặt trên khán đài hôm nay. Chỉ hơn 10 người nhưng các bạn đã cổ vũ bằng cả trái tim. Toàn đội thực sự trân trọng điều đó. Sự khích lệ của truyền thông và người hâm mộ giúp chúng tôi có thêm quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi chỉ còn một con đường là phải thắng để giành vé đi tiếp, và toàn đội đã chiến đấu bằng tinh thần phụ nữ Việt Nam quật khởi."

Nhắc lại áp lực "cửa hẹp," ông Mai Đức Chung cho biết đội đã hứa với lãnh đạo và người hâm mộ sẽ chơi với quyết tâm cao nhất: "Các cầu thủ vào sân với tinh thần cực kỳ tập trung, quyết thắng và cống hiến. Tôi cảm ơn toàn đội vì đã chơi một trận rất hay."

Ông cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước sự cổ vũ đông đảo của cổ động viên Myanmar: "Với chúng tôi, đó không phải áp lực lớn. Đội đã từng thi đấu ở những sân đấu rực lửa tại Quảng Ninh, Hải Phòng ở SEA Games 31 hay giải Đông Nam Á. Ngược lại, không khí như vậy càng khiến toàn đội hưng phấn hơn."

Sau trận thua Philippines, ban huấn luyện quyết định đẩy Ngân Thị Vạn Sự lên đá cao hơn. Huấn luyện viên Mai Đức Chung giải thích: "Mục tiêu là tấn công mạnh để tìm bàn thắng. Vạn Sự, Hải Yến và Bích Thùy đều có kinh nghiệm. Sau đó tôi đưa Huỳnh Như vào để tận dụng tối đa sự sắc bén ở hàng công."

Ở hàng thủ, ông lựa chọn bộ đôi trung vệ giàu kinh nghiệm Hoàng Thị Loan-Trần Thị Thu với lý do "trong trận đấu lớn như thế này, kinh nghiệm là yếu tố quyết định sự chắc chắn."

Nhà cầm quân kỳ cựu đặc biệt hài lòng với tinh thần chiến đấu và khả năng không chiến của các học trò: "Tôi rất vui vì Vạn Sự và Bích Thùy đều ghi bàn bằng đầu dù thể hình nhỏ con. Vạn Sự cao chỉ 1m53 nhưng chọn vị trí rất tốt, thi đấu dũng mãnh và có sức bật nhanh. Trần Thị Duyên cũng là một điểm sáng - tôi giữ cô ấy cả 3 trận vì càng đá càng chững chạc."

Về đối thủ tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33, ông đánh giá: "Indonesia đang tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất, tập trung cao nhất cho trận bán kết ngày 14/12 tới."

Trong khi đó, cầu thủ hay nhất trận Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ cảm xúc sau màn trình diễn rực sáng: "Em có chút áp lực vì buộc phải thắng, nhưng em nhớ lời thầy và Ban huấn luyện dặn: phải mạnh mẽ, bình tĩnh và quyết tâm. Em rất vui vì toàn đội đã làm được."

Khi được hỏi về bàn thắng bằng đầu, cô cười và nói: "Không bất ngờ đâu ạ. Em luôn muốn xông lên để ghi bàn. Bàn thắng nào cũng quý giá như nhau. Ghi bằng đầu không phải lần đầu - em chọn vị trí và khi có cơ hội thì em làm thôi"./.

