Thủng lưới phút bù giờ, Đội tuyển Nữ Việt Nam thua đau Philippines

Tối 8/12, Đội tuyển Nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 tại bảng B, đối đầu với Đội tuyển Nữ Philippines - đối thủ được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho tấm huy chương Vàng môn Bóng đá Nữ tại SEA Games 33.

Đối đầu với một đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch có thể hình to cao, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn thể hiện được sự lấn lướt ngay từ những phút đầu.

Lần lượt Bích Thùy và Hải Yến "uy hiếp" khung thành đối phương từ những cú sút xa, trước khi Bích Thùy một lần nữa có cơ hội trước khung thành trống nhưng pha dứt điểm sau đó bị thủ môn Alexandra Davies kịp thời lùi về bắt gọn.

Sau những phút đầu chưa kịp "nóng máy," Đội tuyển Philippines bắt đầu tạo được những pha lên bóng nguy hiểm. Phút thứ 14, cầu thủ mang áo số 23 là Alexa Marie có pha thoát xuống đối mặt khung thành, tuy nhiên pha dứt điểm sau đó đã không chiến thắng được nỗ lực cản phá của thủ thành Kim Thanh.

Những diễn biến sau đó của hiệp 1 tiếp tục với thế trận giằng co: trong khi Đội tuyển Việt Nam tìm kiếm cơ hội từ những pha dứt điểm từ xa, thì đối thủ Philippines với lợi thế thể hình vượt trội chủ động tấn công từ các bài đánh bóng bổng.

Cuối hiệp 1, huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa tiền đạo Huỳnh Như vào sân. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với thế trận cân bằng và không đội nào tìm được bàn mở tỷ số.

Đầu hiệp 2, tuyển Nữ Việt Nam tăng tốc với sự năng nổ của Bích Thùy trên hàng công. Tuy nhiên, những pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ mang áo số 23 vẫn không thể vượt qua được hàng phòng ngự nhiều lớp bên phía Philippines.

"Kịch bản" trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi so với hiệp đấu đầu tiên khi đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục là đội tạo ra nhiều đợt lên bóng nguy hiểm hơn, trong khi Philippines phản công bằng những tình huống bóng bổng.

Các cầu thủ của Đội tuyển Nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có lợi thế về thể hình như Philippines. (Ảnh: TTXVN)

Tưởng chừng màn so tài giữa hai ứng cử viên sẽ khép lại với kết quả hòa 0-0 thì vào những phút bù giờ cuối cùng, Philippines tìm được bàn thắng vượt lên.

Từ pha phát bóng bổng của thủ môn Davies, đội trưởng Moriah thực hiện pha đánh đầu chuyền bóng để cầu thủ vào sân thay người là Casimere băng vào dứt điểm cận thành. Kim Thanh dù nỗ lực cản phá được tình huống dứt điểm đầu tiên nhưng ở cú đá bồi sau đó của Mary Louise, thủ thành của Đội tuyển Nữ Việt Nam đã không thể một lần nữa cứu thua. Tỷ số được mở 1-0 cho Đội tuyển Nữ Philippines.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung tìm được bàn gỡ. Nỗ lực dứt điểm cuối trận của Nguyễn Thị Kim Yên đưa bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối của các cầu thủ. Chung cuộc, tuyển Nữ Việt Nam nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước đối thủ Philippines.

Trận thua đau trước Philippines đẩy thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung xuống vị trí thứ 3 ở bảng B (3 điểm), xếp sau chính đối thủ và đội đầu bảng Myanmar (6 điểm).

Ở lượt trận cuối cùng, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ Myanmar. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 11/12 tại Sân vận động Chonburi, Thái Lan. Với vị trí hiện tại, "Những Cô gái Vàng" của bóng đá Việt Nam cần giành trọn 3 điểm để có vé vào bán kết./.

