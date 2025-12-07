Lâm Thượng-Lào Cai giành ngôi Hậu Giải Bóng đá Nữ các dân tộc thiểu số 2025

Sáng 7/12, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5 khép lại mùa giải với trận chung kết đầy ấn tượng, quy tụ đông người dân Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cũng như đông đảo cổ động viên đổ về từ các tỉnh thành khác.

Chiến thắng với tỷ số 4 - 1, đội Lâm Thượng mang về cho quê hương chiếc cúp danh giá. Lâm Thượng là đội tuyển di chuyển xa nhất tại mùa giải năm nay, ghi thêm dấu ấn đặc biệt khi có 2 mẹ con cùng tham gia đội tuyển - cặp cầu thủ Nông Thị Yêu (sinh năm 1985) và thủ môn Nông Thị Phượng (sinh năm 2008).

Lâm Thượng cũng là đội tuyển thắng lớn nhất mùa giải năm nay. Ngoài giải Nhất họ còn giành 4 giải phụ: Cầu thủ xuất sắc nhất cho Hoàng Thị Huyền, Thủ môn xuất sắc nhất cho Nông Thị Phượng, Hoa khôi của giải cho Hoàng Phương Thủy và Gia đình thể thao.

Hoàng Thị Huyền nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất. (Ảnh: VTV)

Trận chung kết giữa hai đội Mông Dương (Quảng Ninh) và đội Lâm Thượng (Lào Cai) thu hút nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả cả nước. Trên sóng livestream của các nền tảng số, sự kiện ghi nhận gần 100.000 khán giả cùng thưởng thức.

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5 thực sự thổi bầu không khí sôi động và rộn ràng cho cuộc sống của vùng Bình Liêu.

Hay tin nhiều cô giáo tham gia giải đấu, những cô cậu học trò địa phương rủ nhau ra sân cổ vũ cuồng nhiệt, lưu giữ những bức hình kỷ niệm độc nhất vô nhị của tình thầy trò ở mảnh đất Bình Liêu. Đội bóng chủ nhà quy tụ số lượng nhà giáo đông nhất, với độ tuổi trung bình cao nhất mùa giải.

Từ ngày 3/12 đến ngày 7/12, sân cỏ Bình Liêu diễn ra 15 trận đấu, với 130 cầu thủ thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề tham dự. Chân sút lớn tuổi nhất đã gần 60, trẻ nhất là nữ sinh 16 tuổi.

Các đội bóng so tài với tinh thần fairplay, cống hiến nhiều đường bóng máu lửa. Đôi khi không tránh được những cú trượt ngã, các chị em mau chóng phủi bụi chân tay rồi lại lao mình vào sân cỏ chơi hết mình. Là đối thủ nhưng cũng là chị em, là đồng bào, các đội thi hiền hòa hỏi thăm, cổ động lẫn nhau, lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng yêu và xúc động.

Giải đấu nhằm khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng. (Ảnh: VTV)

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5 được Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng Ủy ban Nhân dân xã Bình Liêu tổ chức, với mục tiêu nỗ lực nâng cao đời sống tinh thần và mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ vùng cao.

Các cầu thủ không chỉ là những người yêu thể thao mà còn là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần mạnh mẽ, dám thử thách và sẵn sàng bước ra khỏi khuôn khổ quen thuộc. Việc họ khoác lên mình trang phục truyền thống khi bước ra sân cỏ vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc, vừa tạo nên hình ảnh rất riêng của giải đấu.

Giải đấu được tổ chức với mục tiêu tôn vinh văn hóa các dân tộc thiểu số, khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh. Đây cũng là hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và quảng bá du lịch Bình Liêu - vùng đất giàu truyền thống và cảnh quan độc đáo của Quảng Ninh.

Trong 5 ngày thi đấu, 8 đội tuyển với dàn cầu thủ đến từ nhiều dân tộc như Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày, Cao Lan…, kiến tạo hơn 70 bàn thắng, làm nên chuỗi ký ức đẹp cho Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5./.

Kết quả Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5 Giải cá nhân Cầu thủ nhiều tuổi nhất: Cầu thủ Loan Thị Kim (57 tuổi) - Đội Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh

Cầu thủ ít tuổi nhất: Cầu thủ Giáp Thị Tường Vy (16 tuổi) - Đội Trung học Phổ thông Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh

Hoa khôi của giải: Cầu thủ Hoàng Phương Thủy - Đội Lâm Thượng - Tỉnh Lào Cai

Cầu thủ xuất sắc nhất: Cầu thủ Hoàng Thị Huyền - Đội Lâm Thượng - Tỉnh Lào Cai

Vua phá lưới: Cầu thủ Loan Thị Chuyên - Đội Mông Dương - Tỉnh Quảng Ninh (8 bàn thắng)

Giải thủ môn xuất sắc nhất: Thủ môn Nông Thị Phượng - Đội Lâm Thượng - Tỉnh Lào Cai Giải tập thể Giải nhất: Đội Lâm Thượng - Tỉnh Lào Cai

Giải nhì: Đội Mông Dương - Tỉnh Quảng Ninh

Đồng hạng Ba: Đội Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh Đội Hoà An - Tỉnh Tuyên Quang Thể thao học đường (Đội bóng có nhiều học sinh nhất): Đội THPT Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh

Giải phong cách: Đội Húc Động - Tỉnh Quảng Ninh

Giải Tổ trọng tài xuất sắc: Tổ trọng tài trận chung kết

