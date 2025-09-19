Giải bóng đá hữu nghị 2025: Tăng cường tình đoàn kết Việt Nam-Lào

Nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày truyền thống ngành Ngoại giao Việt Nam, chiều 19/9, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã tổ chức Giải bóng đá hữu nghị Việt Nam-Lào 2025.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, cùng đông đảo các cán bộ, nhân viên của hai nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là dịp để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai nước anh em Việt Nam-Lào.

Đại sứ bày tỏ hy vọng giải giao lưu bóng đá sẽ trở thành một ký ức đẹp, đồng thời là nền tảng để các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, gắn bó không chỉ trong công việc mà còn trong các hoạt động thể thao, văn hóa mang tính vui tươi và lành mạnh, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới.

Giải đấu quy tụ 12 đội, với sự tham gia của các cán bộ, nhân viên đến từ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, cùng 11 cơ quan Trung ương của Lào.

Ngay sau lễ khai mạc, những trận đấu đầu tiên đã diễn ra đầy kịch tính với tinh thần thi đấu sôi nổi, cống hiến và đoàn kết.

Trong không khí sôi động, các cổ động viên của hai nước nhiệt tình hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt, tiếp thêm lửa cho các cầu thủ trên sân. Những pha bóng đẹp mắt, tinh thần “fair-play” (thi đấu lành mạnh và công bằng) và sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ của các đội đã mang đến không khí thể thao phấn khởi, thắm đượm tình đoàn kết Việt Nam-Lào.

Với thành công bước đầu, giải đấu hứa hẹn sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao cúp và các phần thường cho các đội đoạt giải./.

