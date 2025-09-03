80 năm Quốc khánh: Đong đầy tình đoàn kết Việt Nam-Lào

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 2/9 tại bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Đoàn Xiếc Quốc gia Lào và Đoàn Nghệ thuật Công an Lào tổ chức chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh.”

Tham dự sự kiện có bà Tô Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Khammouane; cùng đông đảo người dân địa phương và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Tô Thị Thanh Bình nhấn mạnh chương trình là hoạt động văn hóa-nghệ thuật ý nghĩa, góp phần thiết thực kỷ niệm ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè Lào.

Bà khẳng định những chương trình giao lưu như thế này không chỉ tạo nên cầu nối tinh thần giữa nhân dân hai nước, mà còn góp phần bồi đắp, vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với gần 20 tiết mục đặc sắc, kết hợp giữa ca múa nhạc và xiếc, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Nội dung xuyên suốt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đã để lại di sản tư tưởng, đạo đức và phong cách sống mãi soi đường cho các thế hệ; ca ngợi Chủ tịch Kaysone Phomvihane - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Lào, đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc anh em.

Bên cạnh đó, nhiều tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc được thể hiện bằng giai điệu hùng tráng xen lẫn những khúc ca trữ tình sâu lắng.

Đặc biệt, các tiết mục xiếc và múa do nghệ sỹ Lào biểu diễn đã mang đến sự hấp dẫn, bất ngờ và những tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa Việt Nam và Lào, đã làm nên sức hút riêng biệt của chương trình.

Không khí giao lưu diễn ra ấm cúng, sôi nổi và đong đầy tình cảm gắn bó. Người dân bản Xiengvang và cộng đồng người Việt tại Khammouane đã cùng nhau thưởng thức, cùng nhau hát vang những giai điệu ca ngợi quê hương, ca ngợi tình hữu nghị, tạo nên một bức tranh sinh động về tình đoàn kết Việt-Lào.

Chương trình khép lại trong niềm hân hoan, xúc động của người xem. Hình ảnh lá cờ 2 nước tung bay trên sân khấu, trong tiếng hát, tiếng nhạc hòa quyện, đã để lại ấn tượng sâu sắc về tình cảm thủy chung, son sắt mà nhân dân hai nước dành cho nhau.

Đây không chỉ là hoạt động chào mừng Quốc khánh của Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động cho sự gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, vốn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu và các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ dày công vun đắp.

Trước đó, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Người./.

Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ 'có một không hai' với Lào Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt “có một không hai” với Lào.