Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ 'có một không hai' với Lào

Sáng 2/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh sự tham dự của Đoàn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Ôn lại lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi chặng đường, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Lào đã đạt được trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2026 và hoàn thành thắng lợi các chiến lược phát triển quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt “có một không hai” với Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng sang tham dự ngày Lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam; bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm qua; khẳng định sự thành công của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên, bài học quý giá đối với Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội là nhân tố quan trọng, góp phần vào thành công chung trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ để giám sát, xúc tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp; hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ cảm ơn về sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mà Quốc hội Việt Nam dành cho Quốc hội Lào trong thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Lào, xứng tầm là một cơ quan lập pháp, cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ và đánh giá tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith về sự phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và vui mừng nhận thấy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào đang có nhiều bước tiến triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, thể hiện qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trao đổi các bộ, ngành, địa phương được tiến hành thường xuyên; các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Đặc biệt, Quốc hội hai nước đang phối hợp biên soạn và xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào-Hợp tác toàn diện phát triển” nhằm tổng kết quá trình hợp tác, những thành tựu, bài học kinh nghiệm, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong giai đoạn mới và tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa hai Quốc hội cũng như giữa Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp và ủng hộ Lào tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn trong các lĩnh vực có thế mạnh như xây dựng khung pháp lý, giám sát ngân sách, cũng như các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, tháo gỡ vướng mắc và tìm kiếm hướng hợp tác mới, mở ra giai đoạn phát triển mới thiết thực và hiệu quả./.

